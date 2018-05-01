Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Son 16 haftada sadece 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen Oğuzhan'ın Newcastle'la 3+2 yıllık ön protokol imzaladığı iddia edildi.
İşte Mancini'nin yeni takımı

İşte Mancini'nin yeni takımı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için İtalya Futbol Federasyonu'yla anlaştı.
Cimbom derbi gecesi para bastı

Cimbom derbi gecesi para bastı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, dev derbide para bastı. Türk Telekom Stadı sezonun en yoğun gününü yaşarken sarı kırmızılı kulübün kasasına 6 milyon TL girdi.
Mariano sakatlandı

Mariano sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray'da Mariano şoku yaşandı.
"270 dakikamız var"

"270 dakikamız var"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Şampiyon Barcelona

Şampiyon Barcelona

La Liga'da Barcelona şampiyon! La Liga'da Deportivo La Coruna ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği mücadelede 4-2 Katalan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
İki La Liga ekibi peşinde

İki La Liga ekibi peşinde

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fabri bomba bir iddia ortaya atıldı.
Hem yeni sözleşmeyi hem de %100 zammı kaptı

Hem yeni sözleşmeyi hem de %100 zammı kaptı

Fatih Terim’in gözüne giren Sinan Gümüş, 1.2 milyon Euro’dan 4 yıllık imza atacak. Sinan’ın toplam kazancı 24 milyon lira olacak

Trabzonspor'da Şenol Güneş heyecanı

Trabzonspor taraftarları, G.Saray yenilgisi sonrası bir grup Beşiktaşlının eleştirdiği teknik direktör Şenol Güneş’i yeniden bordo-mavili takımın başında görmek istiyor.

Trabzonsporda Şenol Güneş heyecanı

Trabzonspor'da mevcut teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle birçok hocanın ismi takımla anılmaya başlandı. Ancak bordo-mavili taraftarlar ağırlıklı olarak Şenol Güneş'in yeniden takımın başına geçmesini istiyor. Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyet sonrası bir grup tarafından yoğun şekilde eleştirilen Güneş'e bordo-mavili taraftarlar sahip çıktı.

Taraftarlar sosyal medya üzerinden attıkları mesajlarda, "Şenol Güneş Trabzonspor'a yakışır", "Şenol hocaya sahip çıkalım, o bizim hocamız", "Camia olarak Şenol Güneş- Fatih Tekke ikilisini istiyoruz", "Trabzonspor'un Şenol Güneş'e, Şenol Güneş'in de Trabzon'a ihtiyacı var", "Şenol hoca gelirse bu takım ayağa kalkar" şeklinde yorumlarda bulundu.

Burak Yılmaz'ın yeni rotası İstanbul

Burak Yılmaz'ın yeni rotası İstanbul

Trabzonspor'un yeni hocasını Rıza Çalımbay açıkladı

Trabzonspor'un yeni hocasını Rıza Çalımbay açıkladı

Trabzonspor'dan çok sert açıklama:

Trabzonspor'dan çok sert açıklama: "Çalınan şampiyonluğumuz..."


 

Sabah

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Trabzonsporda Şenol Güneş heyecanı

Trabzonspor'da Şenol Güneş heyecanı

Trabzonspor taraftarları, G.Saray yenilgisi sonrası bir grup Beşiktaşlının eleştirdiği teknik direktör Şenol Güneş’i yeniden bordo-mavili takımın başında görmek istiyor.
Burak Yılmazın yeni rotası İstanbul

Burak Yılmaz'ın yeni rotası İstanbul

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz’ın ayrılık sinyalleri sonrasında düğmeye bastı.

Trabzonsporun yeni hocasını Rıza Çalımbay açıkladı

Trabzonspor'un yeni hocasını Rıza Çalımbay açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
Trabzonspordan çok sert açıklama: Çalınan şampiyonluğumuz...

Trabzonspor'dan çok sert açıklama: "Çalınan şampiyonluğumuz..."

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Şenol Güneş'e yapılanlardan büyük rahatsızlık duyulduğu belirtildi, 2010/2011 sezonu için ise "çalınan şampiyonluğumuz" ibaresi kullanıldı.
Burak Yılmaz ezeli rakibe

Burak Yılmaz ezeli rakibe

Trabzonspor’un golcüsünün Siyah-Beyazlı ekibe gidebileceği iddia edildi.
Trabzonspordan çok sert açıklama

Trabzonspor'dan çok sert açıklama

Trabzonspor, yarıda kalan ve Şenol Güneş'in hastaneye kaldırıldığı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından "Hicap ve öfke duyuyoruz" başlıklı bir açıklama yayınladı.
Arda ikna etti! Burak Yılmaz Başakşehirde

Arda ikna etti! Burak Yılmaz Başakşehir'de

Başakşehirli Arda Turan, Burak Yılmaz için devreye girdi ve ikna etti.
6 gol var, galip yok

6 gol var, galip yok

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının kapanış karşılaşmasında Osmanlıspor ile Trabzonspor 3-3 berabere kaldı.
Bitti bu iş! Burak Yılmazla anlaşma sağlandı

Bitti bu iş! Burak Yılmaz'la anlaşma sağlandı

Negredo ve Vagner Love'dan beklenen verimi alamayan Beşiktaş, Burak Yılmaz'la anlaşmaya vardı.
Gündeme bomba gibi düşen haber

Gündeme bomba gibi düşen haber

Şampiyonluk adayı Başakşehir'e Jose Sosa'dan sürpriz bir teklif geldi.
Trabzonspora tarihi fırsat

Trabzonspor'a tarihi fırsat

Son 6 resmi maçını kazanan Fırtına, Bursa’yı da devirmesi halinde 7’yi bulacak ve 2004-2005 sezonundaki 8 maçlık...
Trabzonspordan Burak Yılmaz açıklaması geldi

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması geldi

Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'ın sağ kasık tendon bileşkesinde 1-2. derece yırtık olduğunu açıkladı....
Ersun Yanaldan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Ersun Yanal'dan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu....
Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

İngiliz basını, Tottenham forması giyen Moussa Sissoko için en ciddi teklifi Bordo-Mavililer’in yaptığını iddia etti. Çıkan haberlerde...
Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Trabzonspor, uzun süredir ilgilendiği Edin Visca transferinde geri adım attı....
Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Ersun Yanal’ın da transferi için onay verdiği Choupo-Moting’in menajerine; kulübü ve Trabzon’u anlatan tanıtım filmi gönderildi....