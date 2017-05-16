Trabzonsporda forvete iki aday!

50. yılda şampiyonluk kadrosu kurmakta kararlı olan Bordo-Mavililer’in forvetteki önceliği büyük ölçüde netleşti.

Fırtına, Atletico Minerio takımının 33 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Fred ve Flamengo’nun Perulu yıldızı Guerrero’nun peşinde.

Yeni sezonda, yani 50. yılında şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak olan Trabzonspor, transfer politikasını da buna göre şekillendiriyor. Yaklaşık 3-4 aydır Güney Amerika’ya üs kuran Bordo-Mavililer’in izleme-araştırma yetkilileri, Başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal’ın beklentileri doğrultusunda listesini şekillendirdi.

Hedefte Fred ve Guerrero var

Forvete yeni ve deneyimli bir yıldız daha almayı kafasına koyan Karadeniz temsilcisinde, Brezilya’da forma giyen Fred (Atletico Minerio) ve Paolo Guerrero’nun olduğu ortaya çıktı. Her ikisi de 33 yaşında ve 1.85 boyunda olan golcülerin sözleşmeleri de 2018’de sona eriyor. Trabzonspor’un kurmayları, bonservis bedelleri yaklaşık 1 milyon Dolar (3.6 milyon TL) civarında olan futbolcuların kişisel şartlarını araştırmaya başladı.

Düşünülen rakam 2.5 milyon $

2’şer yıllık sözleşme teklif edilecek oyuncuların en kısa zamanda kararını bekleyen Trabzonspor Yönetimi, çıkacak sonuca göre kararını verecek, rotasını buna göre şekillendirecek. Hem Fred hem de Guerrero ismi, Başkan Usta’nın, “4-5 nokta transfer yapacağız. Alacağımız futbolcular da herkesin tanıyacağı, bilindik isimler olacak” sözleriyle de örtüşüyor. Bordo-Mavililer’in 2 yıldız için düşündüğü yıllık ücretin ise 2.5 milyon Dolar (9 Milyon TL) bandında olduğu gelen haberler arasında.

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