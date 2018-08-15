Trabzonsporda beklenmedik istifa

Efe Ambrose bombası

Dört koldan stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine her gün yeni bir isim giriyor. Bakary Kone, Majid Hosseini, Sitoe Mexer ve Papy Djilobodji'nin ardından Fırtına'ya menajerler tarafından Efe Ambrose önerildi.