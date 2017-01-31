Trabzonspora transferde son dakika şoku!

Trabzonspor ile ön protokol imzaladığı iddia edilen Omar El Kaddouri, Empoli'ye transfer olduğu resmen açıklandı.

Trabzonspor'a transferde ağır darbe...

Transferin en hareketli takımlarından biri olan ve Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalmasıyla orta sahaya bir transfer yapmak isteyen Trabzonspor'a Napoli'den kötü haber geldi.

İtalyanlar'ın güçlü takımı Napoli kadrosunda bulunan Omar El Kaddouri'nin Empoli'ye transfer olduğu resmen açıklandı.

Faslı oyuncu Napoli'de fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyordu.

Trabzonspor'dan açıklama

Trabzonspor, El Kaddouri transferinden şartların sürekli değiştirilmesinden dolayı vazgeçildiğini açıkladı. Ayrıca Bordo Mavili kulüp, transferi kapattığını da duyurdu.