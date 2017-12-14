Trabzonspora tarihi fırsat

Son 6 resmi maçını kazanan Fırtına, Bursa’yı da devirmesi halinde 7’yi bulacak ve 2004-2005 sezonundaki 8 maçlık periyottan sonraki en iyi serisini yakalayacak.

Osmanlı, Sivas, Antalya ve Kasımpaşa... Trabzonspor bu seriye Bursaspor’u da eklemek istiyor. Cumartesi günkü karşılaşma, tarihi fırsat anlamına geliyor! Öyle ki Bordo-Mavililer, Timsah’ı mağlup ederse kupa da dahil olmak üzere 2004-2005 sezonundaki 8 maçlık seriden sonraki en iyi dönemine ulaşacak. 13 yıl önce teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 3’ü kupa olmak üzere 8 karşılaşmadan üst üste galibiyetle ayrılan Trabzonspor, bu sezon ise Rıza Çalımbay ile son dönemde 2’si kupa 6 maçı art arda kazandı.

Kazanırsa ligde ilk...

Adını Bordo-Mavili kulübün tarihine yazdırmayı hedefleyen Çalımbay, ilk yarıdaki son 2 maçı kazanması halinde Şenol Güneş’i de yakalayacak. Öte yandan Trabzonspor, taraftarı önünde Bursa’yı mağlup etmesi durumunda bu sezon Süper Lig’de bir ilke imza atacak. Öyle ki lider Galatasaray dahil hiçbir takım, 5 maçlık bir galibiyet serisi elde edememişti.