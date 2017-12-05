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Trabzonspor'a sakatlık şoku!

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Trabzonspora sakatlık şoku!

İşte o açıklama:

Antalyaspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Jan Durica’nın sol omuzunda ikinci derece bağ yaralanması tespit edildi.

Kulüp doktorumuz Barış Kurtgöz, Durica’nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada “Sakatlık sonrası MR ve röntgen çekimlerini gerçekleştirdiğimizde oyuncumuzun sol omuz köprücük kemiği ve kürek kemiği (akromiyoclavicular) arasındaki eklemde ikinci derece (grade 2) bağ yaralanması olduğunu tespit ettik ve tedavisine başladık. Oyuncumuz iki hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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