Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Pepe, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli Pepe'nin ismi Galatasaray ile anılmıştı.
İmzayı attı! Yeni takımı...

İmzayı attı! Yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, geçen sezonun başarılı isimlerinden Serdar Gürler ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Başkan 'kal' dedi ancak ayrılmakta ısrarcı!

Başkan 'kal' dedi ancak ayrılmakta ısrarcı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçının sonrasında gece yarısı Sinan Gümüş’ü yanına çağırdı, “Gitme kararını gözden geçirmeni istiyorum” dedi. Sinan ise hayallerini gerçekleştirmek için izin istedi.
Chedjou resmen Başakşehir'de!

Chedjou resmen Başakşehir'de!

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı.
İlk hedef Dzeko!

İlk hedef Dzeko!

Mircea Lucescu’nun Zenit’ten ayrılmasının ardından takımın başına geçen Roberto Mancini, transfer listesini hazırlamaya başladı.
Volkan Demirel müjdeyi verdi

Volkan Demirel müjdeyi verdi

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, “Bizim için iyi bir sezon geçmedi. Fenerbahçe’nin başarısı şampiyonluktur. Camiamızdan özür diliyoruz” dedi.
Valbuena'ya servet!

Valbuena'ya servet!

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun işini bitirdi. Bu transferle ilgili henüz açıklama yapılmasa da Fransız basını, Valbuena’nın 3 yıl için 10 milyon Euro’dan fazla para alacağını iddia etti.
Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Stoper transferinde tek ayak üzerinde yakalanmamak için alternatif isimlerle de görüşen Beşiktaş Yönetimi, Kasımpaşa’da oynayan Titi’yi tekrar gündemine aldı.

Trabzonspor'a genç stoper!

Altınordu'da forma giyen genç stoper Seydi Kayasoy'un, Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı öğrenildi.

Trabzonspora genç stoper!

Geride bıraktığımız sezonun ilk yarısında U21 takımında forma giyerken, ikinci devrede A takımda şans bulmaya başlayan 19 yaşındaki savunmacı için Karadeniz ekibinin nabız yokladığı bildirildi.

Ligde 8 maçta forma giyen 1.90 metre boyundaki genç stoperin 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın Seydi'nin 1 yıl daha takımda kalıp deneyim kazanmasını istediği belirtildi.

Trabzonspor Yönetimi, transfer döneminin başlamasıyla birlikte Seydi için harekete geçecek ve uygun koşulların oluşması halinde bu oyuncuyu renklerine bağlamaya çalışacak.

Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Şimdi imza zamanı!

Şimdi imza zamanı!

Kadıköy'de kazanan yok: 1-1

Kadıköy'de kazanan yok: 1-1


 

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Trabzonspora genç stoper!

Trabzonspor'a genç stoper!

Altınordu'da forma giyen genç stoper Seydi Kayasoy'un, Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı öğrenildi.
Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Ersun Yanal’ın da transferi için onay verdiği Choupo-Moting’in menajerine; kulübü ve Trabzon’u anlatan tanıtım filmi gönderildi.
Şimdi imza zamanı!

Şimdi imza zamanı!

Trabzonspor, Brezilyalı yıldız Fred’in yanı sıra daha önceden görüştüğü diğer isimlerde de bir an önce mutlu sona ulaşmak istiyor.
Kadıköyde kazanan yok: 1-1

Kadıköy'de kazanan yok: 1-1

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın önemli mücadelesinde Fenerbahçe ve Trabzonspor, Ülker Arena'da 1-1 berabere kaldı.
Babası istedi, ön protokol imzalandı!

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Babası istedi, Serdar Taşçı Trabzonspor ile ön protokol imzaladı. Trabzonspor, Serdar Taşçı'nın transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

Süper Lig devinin 6 şampiyonluk kupası elinden alınabilir!

Süper Lig devinin 6 şampiyonluk kupası elinden alınabilir!

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Zoran Tosic ile ön protokol imzalanıyor!

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Trabzonsporda forvete iki aday!

Trabzonspor'da forvete iki aday!

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Beşiktaş, Gökhan İnler'in Trabzonspor'la transfer görüşmesi yapmak için kulüpten izin istediğine dair çıkan iddiaları yalanladı....