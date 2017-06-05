Trabzonspora genç stoper!

Zoran Tosic ile ön protokol imzalanıyor!

Başakşehir maçından sonra Başkan Muharrem Usta ile teknik direktör Ersun Yanal, yeni bir transfer zirvesi yaptı. Görüşmede operasyonun başlamasına karar verildi. Stoper Serdar Taşçı ve kanat oyuncusu Zoran Tosic ile ön protokol için düğmeye basılacak.