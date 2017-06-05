Trabzonspora genç stoper!

Trabzonspor'a genç stoper!
Altınordu'da forma giyen genç stoper Seydi Kayasoy'un, Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı öğrenildi.
Geride bıraktığımız sezonun ilk yarısında U21 takımında forma giyerken, ikinci devrede A takımda şans bulmaya başlayan 19 yaşındaki savunmacı için Karadeniz ekibinin nabız yokladığı bildirildi.
Ligde 8 maçta forma giyen 1.90 metre boyundaki genç stoperin 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın Seydi'nin 1 yıl daha takımda kalıp deneyim kazanmasını istediği belirtildi.
Trabzonspor Yönetimi, transfer döneminin başlamasıyla birlikte Seydi için harekete geçecek ve uygun koşulların oluşması halinde bu oyuncuyu renklerine bağlamaya çalışacak.
Skorer
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