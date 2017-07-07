Trabzonspor yıldız futbolcuyu resmen açıkladı

Trabzonspor, Milan ile Kucka konusunda her konuda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Trabzonspor, Milan ile Kucka konusunda her konuda anlaşmaya vardığını açıkladı. Trabzonspor, Kucka ile 3 yıllığına anlaştı.

Trabzonspor, Kucka'ya her yıl 2 milyon 250 bin euro garanti ücret ödeyecek. Trabzonspor, Milan'a ise bonservis bedeli olarak 5 milyon euro ödeyecek.

İşte Trabzonspor'un KAP açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Juraj Kucka'nın kulübümüze kesin transferi konusunda AC Milan ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, AC Milan kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Juraj Kucka ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2017-2018 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret,

2018-2019 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret,

2019-2020 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,"