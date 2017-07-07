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Trabzonspor yıldız futbolcuyu resmen açıkladı

Trabzonspor, Milan ile Kucka konusunda her konuda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Trabzonspor yıldız futbolcuyu resmen açıkladı

Trabzonspor, Milan ile Kucka konusunda her konuda anlaşmaya vardığını açıkladı. Trabzonspor, Kucka ile 3 yıllığına anlaştı.

Trabzonspor, Kucka'ya her yıl 2 milyon 250 bin euro garanti ücret ödeyecek. Trabzonspor, Milan'a ise bonservis bedeli olarak 5 milyon euro ödeyecek.

İşte Trabzonspor'un KAP açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Juraj Kucka'nın kulübümüze kesin transferi konusunda AC Milan ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, AC Milan kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Juraj Kucka ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2017-2018 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret,

2018-2019 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret,

2019-2020 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,"

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