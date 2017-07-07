Trabzonspor yıldız futbolcuyu resmen açıkladı
Trabzonspor, Milan ile Kucka konusunda her konuda anlaşmaya vardığını açıkladı.
Trabzonspor, Milan ile Kucka konusunda her konuda anlaşmaya vardığını açıkladı. Trabzonspor, Kucka ile 3 yıllığına anlaştı.
Trabzonspor, Kucka'ya her yıl 2 milyon 250 bin euro garanti ücret ödeyecek. Trabzonspor, Milan'a ise bonservis bedeli olarak 5 milyon euro ödeyecek.
İşte Trabzonspor'un KAP açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Juraj Kucka'nın kulübümüze kesin transferi konusunda AC Milan ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, AC Milan kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Juraj Kucka ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2017-2018 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret,
2018-2019 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret,
2019-2020 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,"
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