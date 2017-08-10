Trabzonspor yıldız futbolcusunu İngiliz ekibine sattı

Trabzonspor, Ogenyi Onazi'nin İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'a transferi için anlaşma sağladı.

Bu sezon 50. yılını kutlayacak Trabzonspor, şampiyonluk yarışı verebilecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken, flaş bir ayrılık kapının eşiğine geldi.

Daha önce alacaklarında yaşanan sorun nedeniyle serbest kalmak için menajerinin hamle yaptığı Ogenyi Onazi, Trabzonspor kariyerini noktalıyor.

beIN Sports'un haberine göre; Bordo Mavili ekip, Nijeryalı futbolcunun transferi için İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor'un geçen yıl Lazio'dan 3.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcunun, 4.5 milyon euro karşılığında İngiltere'nin yolunu tutması bekleniyor.

2016-2017 sezonunda Trabzonspor formasıyla lig ve kupada 38 maça çıkan Onazi, 2 gol 1 asist kaydederken, 8 kez sarı kart görmüştü.