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Trabzonspor şov yaparak turladı

Trabzonspor, 2-2'nin rövanşında sahasında Sivas Belediyespor'u 5-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na yükseldi.

Trabzonspor şov yaparak turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Sivas Belediyespor’u 5-0 mağlup etti. Deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan ev sahibi ekip, bu sonuçla kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Maçtan dakikalar:

4'üncü dakikada Olcay'ın pasıyla savunmanın arkasına iyi hareketlenen Ekuban, topu kafasıyla önüne indirdikten sonra ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

9'uncu dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Hosseini'nin kafa vuruşunda top önce kaleci Serkan'a ardından da direğe çarparak Batuhan'ın önünde kaldı. Onun çizgi üzerinde dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

14'üncü dakikada ceza sahası sağ çaprazında çizginin hemen gerisinden kazanılan serbest vuruşta Ibanez'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutu kaleci Serkan son anda kornere çeldi.

17'nci dakikada Amiri'nin pasında savunmada Fatih'in uzaklaştırmak isterken kısa düşen top Ekuban'ın önünde kaldı. Onun ceza sahası içi sağ çaprazından bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

35'inci dakikada Olcay'ın pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Ekuban'ın iki savunma oyuncusunun arasında kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak kaleci Serkan'ın solundan ağlarla buluştu: 3-0.

51'inci dakikada Ekuban'ın ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutu kaleci Serkan kornere çeldi.

52'nci dakikada sol kanattan Ibanez'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası önünde iyi yükselen Amiri, kafayla vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

65'inci dakikada Kucka'nın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği şutu Serkan Demirol kontrol etmeyi başardı.

78'inci dakikada Olcay'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Abdülkadir Parmak'ın kafayla kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0.

83'üncü dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Alpay'ın doğrudan kaleye gönderdiği topu Arda direk dibinden kornere çeldi.

Karşılaşma 5-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan notlar

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu’nda 2-2’nin rövanşında sahasında Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

KARAMAN, İLK MAÇIN 11'İNDE İKİ DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sivas Belediyespor karşısında rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçın 11'inden farklı olarak iki değişiklikle maça başladı. Kupada ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara daha çok şans tanıyan Karaman, rövanş karşılaşmasında sözleşmesini tek taraflı feshettiği belirtilen ve izinsiz olarak şehirden ayrılan Esteban'ın yerine kalede Uğurcan Çakır'a, Semih Karadeniz'in yerine ise Olcay Şahan'a ilk 11'de görev verdi.

KUCKA DÖNDÜ

Trabzonspor'da ülkesinin milli takımında yaşadığı sakatlığının ardından kupada Sivas Belediyespor ile oynanan ilk maçta ve son 4 lig karşılaşmasında yer almayan orta saha oyuncusu Juraj Kucka, takıma geri döndü. Uzun süren sakatlığının ardından bu hafta takımla çalışmalara başlayan Slovakyalı orta saha oyuncu, Sivas Belediyespor maçının kadrosunda yerini aldı.

MUZAFFER CEM KADRODA

Trabzonspor'da kaleci Esteban'ın takımdan ayrılmasının ardından dün profesyonel sözleşmeye imza atan altyapı oyuncusu Muzaffer Cem Kaplan, Sivas Belediyespor maçında kulübede yerini aldı.

KONUK EKİPTE MURAT KADRODAN ÇIKARTILDI

Bu arada Sivas Belediyespor'da maça 11'de başlaması planlanan Murat Cömert, karşılaşma öncesi ısınma sırasında yaşadığı sakatlığın ardında kadrodan çıkartıldı. Murat'ın yerine ilk 11'de maça Mustafa Aydın başladı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonsporlu taraftarlar, Sivas Belediyespor maçına ilgi göstermedi. Medical Park Stadyumu'nun tribünlerinin büyük bölümü boş kalırken, az sayıda konuk ekibin taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldılar.

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