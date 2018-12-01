Trabzonspor seriye bağladı

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Kayserispor'u Caleb Ekuban ve Vahid Amiri'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve 22 puana yükseldi. Kayserispor ise ligde üst üste 4. kez yenilip 12 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 14. hafta mücadelesinde Kayserispor, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe'yi mağlup eden Bordo-Mavililer, ligde kötü günler geçiren Kayserispor'u 83. dakikada Ekuban ve 90+7. dakikada oyuna giren ve 1 dakika sonra topla ilk buluşmasında golle buluşan Vahid Amiri'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

4 gün önce annesini kaybeden Gana asıllı İtalyan futbolcu Ekuban'ın, attığı gol sonrası gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Trabzonspor bu galibiyetle birlikte puanını 22'ye yükseltirken, maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

Ertuğrul Sağlam yönetiminde çok kötü bir sezon geçiren Kayserispor ise üst üste 4. yenilgisini alarak 12 puanla 17 sırada kaldı.