"G.Saray'da ne kazanıyorsan 2 katını vereceğiz"

"G.Saray'da ne kazanıyorsan 2 katını vereceğiz"

Galatasaraylı oyuncuya ara transfer dönemi öncesi baş döndüren teklif geldi.
Kadro dışı futbolcuların keyfi yerinde

Kadro dışı futbolcuların keyfi yerinde

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcular, birlikte fotoğraf çekildiler.
Cimbom'un istediği golcüye Başakşehir de göz dikti

Cimbom'un istediği golcüye Başakşehir de göz dikti

Devre arasında Akhisarspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve ismi bir süredir Galatasaray ile anılan Yevhen Seleznyov'a sürpriz bir talip çıktı.
"200 milyon Euro'yu getir, istediğin yere git"

"200 milyon Euro'yu getir, istediğin yere git"

PSG'de mutsuz olduğu konuşulan Neymar, kulübüyle masaya oturdu. Yapılan görüşmede 26 yaşındaki Brezilyalı yıldıza, "Sezon sonunda 200 milyon Euro'yu getir, istediğin yere git" denildi.
İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

Ankaralı ünlü koleksiyoner Muhammet Yüksel, Mutafa Kemal Atatürk'ün tuttuğu takımı gösteren o belgeyi ortaya çıkardı...
Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Bilyoner.com, düzenlediği anketle Türkiye’de son 25 yılın en iyi futbolcularını belirledi. İşte Türkiye'nin son 25 yıldaki en iyi yabancılardan oluşan 11'i...
Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi Olya Abramovich seksi pozlarıyla yürek hoplatıyor.
Barmenlikten modelliğe

Barmenlikten modelliğe

27 yaşındaki Kanadalı Misa Campo, California'da barmenlik yaptığı sırada bir fotoğrafçı tarafından keşfedilerek modelliğe adım attığını açıkladı.

Trabzonspor seriye bağladı

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Kayserispor'u Caleb Ekuban ve Vahid Amiri'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve 22 puana yükseldi. Kayserispor ise ligde üst üste 4. kez yenilip 12 puanda kaldı.

Trabzonspor seriye bağladı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 14. hafta mücadelesinde Kayserispor, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe'yi mağlup eden Bordo-Mavililer, ligde kötü günler geçiren Kayserispor'u 83. dakikada Ekuban ve 90+7. dakikada oyuna giren ve 1 dakika sonra topla ilk buluşmasında golle buluşan Vahid Amiri'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

4 gün önce annesini kaybeden Gana asıllı İtalyan futbolcu Ekuban'ın, attığı gol sonrası gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Trabzonspor bu galibiyetle birlikte puanını 22'ye yükseltirken, maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

Ertuğrul Sağlam yönetiminde çok kötü bir sezon geçiren Kayserispor ise üst üste 4. yenilgisini alarak 12 puanla 17 sırada kaldı.

"Galatasaray 45 dakika yerde yattı"

Maç sonrası ortalık karıştı

Maç sonrası ortalık karıştı

Fenerbahçe üst üste 3. yenilgisini aldı

Fenerbahçe üst üste 3. yenilgisini aldı


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Trabzonspor seriye bağladı

Trabzonspor seriye bağladı

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Kayserispor'u Caleb Ekuban ve Vahid Amiri'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve 22 puana yükseldi. Kayserispor ise ligde üst üste 4. kez yenilip 12 puanda kaldı.
Galatasaray 45 dakika yerde yattı

"Galatasaray 45 dakika yerde yattı"

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 3-0 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından kısa bir değerlendirme yaptı.
Maç sonrası ortalık karıştı

Maç sonrası ortalık karıştı

Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından konuk ekibin üç futbolcusunun sevinci tribünlerin tepkisini çekti. Volkan Demirel ve Alper Potuk sahaya girerek oyunculara müdahale etti.
Fenerbahçe üst üste 3. yenilgisini aldı

Fenerbahçe üst üste 3. yenilgisini aldı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor'u konuk ettiği Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu.
Ertuğrul Sağlam Süper Lige geri döndü

Ertuğrul Sağlam Süper Lig'e geri döndü

Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı.
Süper Ligde flaş ayrılık

Süper Lig'de flaş ayrılık

Kayserispor, teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
Canlı yayında istifa depremi

Canlı yayında istifa depremi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Marius Sumudica, karşılaşma sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, Kayserisporu evinde paramparça etti

Fenerbahçe, Kayserispor'u evinde paramparça etti

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu.
Rıdvan Dilmen çok sert konuştu: Cüneyt Çakır...

Rıdvan Dilmen çok sert konuştu: "Cüneyt Çakır..."

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Kayserispor-Galatasaray maçını yorumladı, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı sert bir dille eleştirdi.
Asamoah Gyan imzayı attı, ücreti şaşırttı

Asamoah Gyan imzayı attı, ücreti şaşırttı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, daha önce anlaşmaya vardığı Ganalı forvet Asamoah Gyan ile sözleşme imzaladı....
Sabri Sarıoğlunun yeni takımı belli oluyor

Sabri Sarıoğlu'nun yeni takımı belli oluyor

Galatasaray'dan ayrılan Sabri Sarıoğlu'nun Kayserispor'la transfer görüşmesi gerçekleştireceği öğrenildi....
Sergen Yalçının yerine o geldi!

Sergen Yalçın'ın yerine o geldi!

Kayserispor'da Sergen Yalçın'ın yerine gelen teknik direktör resmen belli oldu. Sarı kırmızılılar tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal'la...
Sergen Yalçın gitti, o geliyor!

Sergen Yalçın gitti, o geliyor!

Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan ve Sergen Yalçın'ın istifasıyla sarsılan Kayserispor'da Mesut Bakkal yeni hoca olmaya çok yakın....
Sergen hakeme ateş püskürdü

Sergen hakeme ateş püskürdü

Kayserispor'un Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu....
Sergen Yalçın son dakikada yıkıldı!

Sergen Yalçın son dakikada yıkıldı!

Kayserispor ile Kasımpaşa Süper Lig’in 23. haftasında karşılaştı. Mücadele Kasımpaşa'nın son dakikada attığı golle 2-2 sona erdi....