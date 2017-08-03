Trabzonspor Selçuk İnanı açıkladı

Galatasaray'da korkutan sakatlık

Galatasaray'da korkutan sakatlık

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılı kulübün bugünkü idmanında, Serdar Aziz bir sakatlık geçirdi. Aziz'in iki gün dinlendirileceği öğrenildi.
Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması: "Alex de Souza bana..."

Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması: "Alex de Souza bana..."

Fenerbahçe'yle ismi anılan Santos'lu futbolcu Lucas Lima, Sarı-Lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın kendisiyle temasa geçtiğini ve Fenerbahçe'de oynamak isteyip istemeyeceğimi sorduğunu açıkladı.
Arda olmazsa Nasri geliyor

Arda olmazsa Nasri geliyor

Transfere doymak bilmeyen Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Gary Medel için 10 milyon euro

Gary Medel için 10 milyon euro

Transferde Pepe ve Negredo gibi önemli yıldızları kadrosuna katan, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Jeremain Lens'i imza aşamasına getiren Beşiktaş, son hamlesini yapmaya hazırlanıyor.
Demba Ba'da işlem tamam! Geri dönüyor

Demba Ba'da işlem tamam! Geri dönüyor

Beşiktaş’ta gösterdiği performansla rekor bedelle Çin temsilcisi Shanghai Shenhua’ya transfer olan Demba Ba, Siyah-Beyazlılar’a bedelsiz olarak geri dönüyor.
Jose Sosa'nın menajeri resmen açıkladı!

Jose Sosa'nın menajeri resmen açıkladı!

Adı Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılan Jose Sosa'nın menajeri, Arjantinli futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.
Gündem yeniden Edin Visca

Gündem yeniden Edin Visca

Sarı-Lacivertliler’de Boşnak yıldızın ismi yedine gündeme geldi. Başakşehir 5.5 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe ise 3.5 milyon Euro’nun yanı sıra iki oyuncu vererek Visca’ya imza attırmak istiyor.
Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Galatasaray'ın RB Leipzig takımına sattığı Bruma, Sinan Gümüş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Selçuk İnan'ı açıkladı

Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın sorularını yanıtladı.

Trabzonspor Selçuk İnanı açıkladı

Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın sorularını yanıtladı. İşte o açıklamalar:

"50.yılımızda önemli bir etkinlik gerçekleştirdik. Trabzon’da başladı etkinlikler ardından Anıtkabir ziyareti ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e çelenk bıraktık. Daha sonra 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için anıta ziyarette bulunduk. Kazasız belasız kutalamaları yaptık. Ardından güzel bir maç oynadık. Yeni transferlerin camia ile bütünleşme imkanı oldu. Hem ülke turizmine bir değer kattık, hem de önemli bir rakip ile oynadık. Sonuçta kazandık ve oyundan  memnun kaldık."

"Burak Yılmaz burada yıldız olmuş ve Çin’de ülkeyi temsil etmiş bir isim. Trabzonspor’da ruh kazanmış bir oyuncu. Burada bu sene 50.yılda ve bu yıl şampiyonluk için önemli katkısı olacaktır. Yapılan transferler, takımında oynayan isimler. İyi oyuncuları aldığımızı da gördük. Özellikle Ersun Yanal koşan ve parçalayan oyuncu istiyor. Burak Yılmaz transferi çok önemli güç katacaktır. Burada yabancılık çekmeyecektir. Burak Yılmaz burada efsane olmayı tercih etmiştir."

"Selçuk İnan çok değerli bir oyuncudur. Trabzonspor’da geçmiş dönemde forma terletmiştir. Şahsım olarak konuya bakışım, teknik kadro bir oyuncu isterse, bize lazım derse biz değerlendiririz. Bir temas olduğuna şahit değilim."

"Trabzonspor çok büyük bir marka bu yıl inşallah hak ettiği sonuçları alacaktır. Kulübün kenetlenmesini ve taraftarın destek vermesini istiyorum. Kombine ve forma almalarını, takıma moral vermelerini istiyorum."

Burak Yılmaz resmen Trabzonspor'da! İşte bonservis bedeli

Burak Yılmaz resmen Trabzonspor'da! İşte bonservis bedeli

Jose Sosa'da sıcak gelişme!

Jose Sosa'da sıcak gelişme!

Burak Yılmaz Trabzonspor'a gelmek için kulübüne rest çekti

Burak Yılmaz Trabzonspor'a gelmek için kulübüne rest çekti


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Burak Yılmaz Trabzonspora gelmek için kulübüne rest çekti

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