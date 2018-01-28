Trabzonspor salladı, Fenerbahçe yıkılmadı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 19. hafta maçında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelede goller Burak Yılmaz ile Josef de Souza'dan geldi. Bu sonucun ardından ligde 3. sıradaki Fenerbahçe 37 puana, 5. sıradaki Trabzonspor da 31 puana yükseldi. Öte yandan sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç da 2-2 berabere bitmişti.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Kamil Ahmet Çörekçi, Okay Yokuşlu, Kucka, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Sosa), Olcay Şahan (Dk. 89 Rodallega), Burak Yılmaz

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla (Dk. 78 Soldado), Neustaedter, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Dirar, De Souza, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 64 Eljif Elmas), Alper Potuk, Chahechouhe (Dk. 62 Valbuena), Fernandao

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Dk. 58 Burak Yılmaz (Trabzonspor); Dk. 84 Josef de Souza (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Dk. 83 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 90 Joao Pereira (Trabzonspor); Dk. 54 Jose Fernandao, Dk. 63 Mauricio Isla, Dk. 84 Josef de Souza (Fenerbahçe)

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada İsmail Köybaşı'nın soldan kullandığı serbest atışta, Pereira'nın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı ön çizgisi yakınındaki Alper Potuk'un önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak, meşin yuvarlağı kontrol etti.

20. dakikada Alper Potuk'un pasında, ceza alanı içinde Chahechouhe'nun şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak, topa sahip oldu.

35. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Kucka kafa ile topa dokunamayınca bordo-mavililer, önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.

43. dakikada Fenerbahçe, net bir pozisyonu gole çeviremedi. Chahechouhe'nun pasında, Alper Potuk topu İsmail Köybaşı'na aktardı. Bu futbolcunun kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Onur yatarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

49. dakikada İsmail Köybaşı'nın sağdan kullandığı serbest atışta, Mehmet Topal'ın kafasının arkasıyla yaptığı vuruşta, kaleci Onur Recep Kıvrak yerden sağ köşesine gelen topu çıkardı.

55. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Kucka'nın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

58. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Abdülkadir Ömür'ün sağ taraftan ortasında, ceza alanı içinde Burak Yılmaz, kafa vuruşuyla topu kaleci Volkan Demirel'in solundan filelere gönderdi: 1-0

65. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Fernandao'nun kafa ile arka direğe doğru çıkardığı topu Valbuena da kafa ile kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak kaleci Onur Recep Kıvrak da kaldı.

67. dakikada Pereria'nın pasında,savunmanın arkasında topla buluşan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ayağından açınca Volkan Demirel, tehlikeyi önledi.

69. dakikada serbest vuruş kullanan Valbuena'nın ceza alanına gönderdiği topa Okay Yokuşlu'nun ters vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak'ı geçen meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

74. dakikada Valbuena'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Fernandao'nun sert kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta gitti.

84. dakikada Fenerbahçe, beraberliği sağladı. Valbeuna'nın soldan kullandığı korner atışında, yakın mesafeden De Souza'nın kafa vuruşunda, top kaleci Onur Recep Kıvrak'ın üzerinden filelerle buluştu: 1-1

90+2. dakikada Valbuena'nın soldan kullandığı serbest atışta, kaleci Onur Recep Kıvrak, direkt kaleye giden topa direk dibinde müdahale etti.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Medical Park Stadı'nın tamamı doldu

Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, yeni stadında rakibiyle ilk karşılaşmasına çıkarken bordo-mavili taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi.

Açılışı 18 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen, bugüne dek ligde 17 karşılaşmaya ev sahipliği yapan 41 bin seyirci kapasiteli Medical Park Stadı'nda tribünlerin tamamı doldu.

Karşılaşmanın biletlerinin hafta içinde satışa çıkarılır çıkarılmaz tüketen bordo-mavili taraftarlar, 16:00'da kapıları açılan stadyuma gelerek tribünlerdeki yerlerini aldı.

Fenerbahçe taraftarının yer almadığı statta misafir takım bölümüne de dolduran taraftarlar, coşkuyla takımlarına destek verdi.

Tribünlerde koreografi

Trabzonspor taraftarları hazırladıkları koreografiyi gerçekleştirdi.

Doğu tribününde, mavi ve beyaz kartonlar ile oluşturulan deniz üzerinde giden ve üzerinde önde kaptan Onur Recep Kıvrak ile 2010-11 sezonu kadrosunun yer aldığı taka ile o sezonun şampiyonluk kupasına doğru yelken açıldı. Ayrıca tribünde, "Emek, yürek alın teri, sene hep 2011" yazısına da yer verildi.

Trabzonspor'da 4 değişiklik

Trabzonspor'da geçen hafta Atiker Konyaspor maçının 11'ine göre 4 değişiklik yapıldı.

Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan yeni transfer Novak'ın yerine Kamil Ahmet Çörekçi, cezalı Hubocan'ın yerine Uğur Demirok, görev yaptı. Teknik direktör Çalımbay, N'Doye'u yedek kulübesinde oturturken bu oyuncunun yerine Olcay Şahan'a, Onazi'nin yerine de Kucka'ya forma verdi.

Fenerbahçe'de 2 değişiklik

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına geçen haftaki Göztepe maçının 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Giuliano'nun yerine Alper Potuk, Skrtel'in yerine de Hasan Ali Kaldırım 11'de görev alan isimler oldu.

Hasan Ali Kaldırım, ligde 1 hafta, Alper Potuk ise 4 hafta sonra 11'deki forma şansı buldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, sakatlıklar nedeniyle Trabzonspor karşısında özellikle savunma hattında değişikliğe gitti. Bu bölgede görev yapan futbolculardan Skrtel, Neto'nun sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle Aykut Kocaman, stoperde Roman Neustaedter'in yanında Mehmet Topal'ı oynattı. Hasan Ali Kaldırım ise orta alanda göreve yaptı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor de Paula Giuliano, Martin Skrtel, Vincent Janssen, Luis Neto, Şener Özbayraklı, Trabzonspor karşısında forma giyemedi.

Mathieu Valbuena yine yedek başladı

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Valbuena'yı eksik oyunculara rağmen yedek kulübesinde oturttu.

Fransız futbolcu, Göztepe maçında olduğu gibi Trabzonspor karşısında da forma şansı yakalayamadı. Mehmet Ekici ise sakatlığının ardından 2 ay sonra yedek kulübesinde yer aldı.

Şike anıtı sergilendi

Trabzonporlu taraftarların, 2010-2011 sezonunda yaşanan şike süreci ile ilgili hazırladıkları şike anıtı, karşılaşma öncesi Şenol Güneş Kompleksi'nde sergilendi.

Bordo-mavili taraftarlar tarafından yaklaşık 95 bin lira maliyetle hazırlanan şike anıtı platformu, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Şenol Güneş Kompleksi'nin doğu tribünü girişi bölümüne yerleştirildi. Trabzonsporlu taraftarlar da anıta yoğun ilgi gösterirken, burada bolca fotoğraf çekildi.

21 yaş altı takımların maçını Trabzonspor kazandı

İki takımın 21 yaş altı takımları arasındaki karşılaşmayı Trabzonspor, 5-2 kazandı.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada bordo-mavililerin golleri Cafer Tosun (2), Buğrahan Karslı, Burak Beder ve Tunahan Ergül'den geldi. Fenerbahçe'nin gollerini Hüseyin ve Boris kaydetti.

Karşılaşmaya basın mensupları da ilgi gösterdi. Medical Park'ta 300 basın mensubu akredite yaparak maçı takip etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, yurt dışından dönerek yönetim kurulu üyeleriyle maçı protokol tribünden izledi.

Trabzonspor'dan 'Mehmetçik'e destek

Trabzonspor'da futbolcular ve taraftarlar, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren 'Mehmetçik'e destek verdi.

Bordo-mavili futbolcular, karşılaşma öncesi ısınma çalışmalarına Türk bayrağı ve askerinin fotoğrafının basılı olduğu beyaz tişört giyerek çıktı. Trabzonsporlu oyuncular, "Zeytin Dalı Operasyonu; o mübarek bayrak, işte bu bayrak" yazısının yer aldığı tişörtle Mehmetçiğe destekte bulundu.

Bordo-mavili taraftarlar da "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Taraftarlar ayrıca tribünde yaptıkları koreografiyle desteklerine devam etti. Kuzey tribünündeki koreografide Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla asker fotoğrafları ve "Bu millet size minnettar selam olsun kınalı kuzulara" ifadeleri kullanıldı. Koreografi sırasında Türk bayrağı da açıldı.

İki takım futbolcuları sahaya "Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız" yazılı pankart ile sahaya çıktı. Maç öncesi tüm taraftarlar, asker selamı yaparak Mehmetçiğe desteklerini sürdürdü.

Bu arada Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Burseya Dağı'nı ele geçirmesinin ardından Türk ve ÖSO bayrakları açarak yapılan kutlamayla ilgili Anadolu Ajansı'nın fotoğrafı skorborda yansıtıldı.

Trabzonspor galibiyet özlemine son veremedi

Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, rakibi karşısında galibiyet özlemini sonlandıramadı.

Fenerbahçe ile daha önce 16'sı Süper Lig, biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere yaptığı son 17 resmi müsabakada galip gelemeyen bordo-mavililer, bu istatistiğe son veremedi.

Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyetini 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010'da evinde 3-2'lik skorla alan Trabzonspor'un galibiyet özlemi 18 maçı çıktı. Karadeniz ekibi bu maçlarda 10 mağlubiyet, 8 beraberlik aldı.

Son 3 maçta beraberlik

Trabzonspor, Süper Lig'de son 3 maçta aldığı beraberlikle şampiyonluk yolunda yara aldı.

Kardemir Karabükspor deplasmanından 1-1, Atiker Konyaspor deplasmanından 2-2 beraberlikle dönen bordo-mavililer, son 3 maçta 6 puan yitirdi.

Trabzonspor, puanını 31'e yükseltirken sıralamada 5. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe yenilmemezlik serisini sürdürdü

Trabzon'da şampiyonluk yolunda önemli 2 puan bırakan Fenerbahçe, yenilmemezlik serisini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, ligde yenilmemezlik serisini 12 haftaya çıkarırken en uzun seriyi yakalayan takım ünvanını da devam ettirdi. Son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan Fenerbahçe, son 12 lig maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, puanını 37'ye yükseltirken üçüncü sıradaki yerini korudu.

Joao Pereira cezalı duruma düştü

Trabzonspor'da sarı kart gören Pereira, cezalı duruma düştü.

Bordo-mavili futbolcu, ligde gelecek hafta Göztepe ile Medical Park'ta oynanacak karşılaşmada takımda yer alamayacak.

Burak Yılmaz 17. golünü kaydetti

Trabzonspor'un golünü atan Burak Yılmaz da gol sayısını 17'ye yükselterek, gol krallığı yarışında ilk sıradaki yerini korudu.

Fenerbahçe'ye 1 puanı getiren golü atan De Souza ise ligde ikinci golünü kaydetti. Daha önceki tek golünü ligin 10. haftasındaki Kayserispor maçında kaydeden Brezilyalı futbolcu, 8 hafta sonra gol kaydetti.

Trabzonspor taraftarları takımlarının berabere kalmasına karşın futbolculara destek verdi. Maç sonunda taraftarlar, bordo-mavili takımı alkışlayarak soyunma odasına gönderdi.

Seyirci rekoru kırıldı

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada seyirci rekoru kırıldı.

Medical Park'ta oynanan karşılaşmayı 38 bin 477 taraftar izledi. Daha önce seyirci rekoru Beşiktaş maçında 35 bin 513 taraftarla kırılmıştı.