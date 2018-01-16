Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Trabzonspor Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Trabzonspor kupaya veda etti. Atiker Konyaspor ise çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda Trabzonspor, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Medical Park Stadyumu'nda Atiker Konyaspor'u ağırladı. 1-1 biten rövanş maçının ardından Atiker Konyaspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

Atiker Konyaspor'a turu getiren tek gol, karşılaşmanın 24. dakikasında Ömer Ali Şahiner'den geldi.

Yediği golün ardından tur için yemeden 3 gol atması gereken Trabzonspor'un 80. dakikada Hugo Rodallega ile bulduğu gol, tur için yeterli olmadı. Son 10 dakikada baskısını iyice arttıran ev sahibi ekip, aradığı gollere ulaşamayınca kupanın dışında kaldı. Atiker Konyaspor ise bu sonucun ardından çeyrek finale yükseldi.

BURAK VE ONUR OYNAMADI

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, golcü oyuncusu Burak Yılmaz'dan yoksun olarak sahaya çıktı.

Antalya kampında sakatlığının ardından tam olarak hazır hale gelmeyen bordo-mavili futbolcu, Atiker Konyaspor mücadelesinde takımda yer alamadı. Bu futbolcunun yerine Kolombiyalı oyuncu Hugo Rodallega görev yaptı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Onur Recep Kıvrak'ı yedek soyundururken kalede de diğer kupa maçlarında olduğu gibi Esteban Alvarado'yu oynattı. Sakatlığı nedeniyle durumunun maç günü belli olacağı açıklanan Okay Yokuşlu da 11'de görev yapan isimlerden oldu.

Çalımbay, son 16 turunda Atiker Konyaspor ile oynanan ilk maçın kadrosuna göre takımında 4 değişiklik yaptı. Rövanş mücadelesinde Kamil Ahmet'in yerine Pereira, takımdan ayrılan Mas'ın yerine Mustafa Akbaş, Sosa'nın yerine Yusuf Yazıcı, Bero'nun yerine de Abdülkadir Ömür görev aldı.

Bordo-mavililerde 6 oyuncu ise Atiker Konyaspor mücadelesinde kadroda bulunmadı. Sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Burak Yılmaz'ın yanı sıra takımdan ayrılmaları gündemde olan Volkan Şen ve Bongonda, ayrıca genç oyuncular Abdurrahim Dursun, Hüseyin Türkmen ve Arda Akbulut da 21 kişilik kadroda yer almadı.

TARAFTAR ÖZLEMİ SONA ERDİ

Sezonun ilk yarısında sahasında son maçını ligin 16. haftasında Bursaspor'a karşı oynayan Trabzonspor, tam bir ay sonra Atiker Konyaspor maçında taraftarına kavuştu.

Bordo-mavili taraftarlar da kupada çeyrek final mücadelesi veren takımlarını yalnız bırakmadı, tribünlerin önemli bölümünü doldurdu. Az sayıda misafir takım taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alarak takımlarına destek oldular.