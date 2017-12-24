Trabzonspor Karabükte 2 puan bıraktı

Rıza Çalımbay ile birlikte son 5 maçından galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışına ortak olan Trabzonspor, Karabük’te 90+6’da direğe takıldı, 2 puan bıraktı.

Rıza Çalımbay yönetiminde son 10 maçını kaybetmeyen ve ligde üst üste 5 maç kazanarak şampiyonluk yarışına dahil olan Trabzonspor, Karabük’te galibiyet serisine son verdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada ilk yarıyı 3 puanla kapatmak isteyen Fırtına, yakaladığı pozisyonlardan yararlanamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı. Ligin son sırasında yer alan Kırmızı-Mavililer ise bu sonuçla birlikte 8 maçlık yenilgi serisini noktaladı.

Maçtan dakikalar şöyle:

Hakem Halil Umut Meler maçı başlatan düdüğünü çaldı. Ev sahibi Kardemir Karabükspor maça başlayan taraf odu.

6. dakikada sağ kanattan gelişen atakta uzun pasla topla buluşan İlhan Depe korner çizgisine yakın bölgeden topu ceza sahası içine çevirmek istedi ancak bu top yan ağlarda kaldı.

11. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen İlhan Depe ceza sahası içine ortasını yaptı ancak bu top savunma oyuncuları tarafından tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

17. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Burak Yılmaz kaleye şutunu çekti ancak bu top kaleci Çağlar Şahin Akbaba'in kontrolünde kaldı.

20. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Luis Ibanez ceza sahası içine ortasını yaptı. Penaltı noktasının yaynında topu kontrol eden Mustapha Yatabare şık bir vuruş yaptı ancak bu top farklı şekilde dışarı çıktı.

26. dakikada orta alandan Okay Yokuşlu'nun attığı uzun pasla topla buluşan Burak Yılmaz sol kanattan ceza sahası içine girdi ve vuruşunu yaptı. Bu top savunmadaki Valerica Gaman'dan sekip kornere gitti.

33. dakikada orta sahada Okay Yokuşlu'dan kazandığı topla ilerleyen Olafur Skulason ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu çekti ancak bu top savunma oyuncularından geri döndü.

40. dakikada sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Joao Pereira penaltı noktasına ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Yusuf Yazıcı gelişine şutunu çekti ancak bu top savunma oyuncusundan geri döndü. Dönen topla altıpasın hemen sağ çaprazında topla buluşan Olcay Şahan vuruşunu yaptı ancak bu top tekrar savunma oyuncularına çarptı ve bu top tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Santra atışı kullanılır kullanmaz topla buluşan Yusuf Yazıcı orta saha yayı içinden kaleye şutunu gönderdi ancak bu top üstten dışarı çıktı.

50. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Abdülkadir Ömür ceza sahası içine ortasını yaptı. Ön direğe yakın bölgede topa hareketlenen Burak Yılmaz kafa vuruşunu yaptı ancak bu top taça doğru gitti ve kaleyi bulmadı.

52. dakikada Andre Poko'nun kısa pasıyla topla buluşan Ceyhun Gülselam penaltı noktasının hemen gerisinden kaleye şutunu çekti ancak bu top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

58. dakikada orta alandan aldığı topla ceza sahası içine kadar topla ilerleyen Osman Çelik ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti ancak bu top kaleci Onur Kıvrak'ın kontrolünde kaldı.

64. dakikada sağ kanattan kazanılan korner vuruşunda topun başına geçen Luis Ibanez ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte topa hareketlenen Mustapha Yatabare kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarı çıktı.

74. dakikada sağ kanattan kazanılan korner vuruşunda topun başına geçen Luis Ibanez ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Mustapha Yatabare boş pozisyonda altıpas içinde kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Kardemir Karabükspor, Mustapha Yatabare'nin golüyle 1-0 öne geçiyor.

80. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Burak Yılmaz rakibinden sıyrıldı ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Golcü futbolcu topu filelerle buluşturdu ve skora bir kez daha denge geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor'un, 6 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu.

Burak Yılmaz ‘150’ dedi

Attığı gollerle takımını sırtlayan ve ligin en skorer isimlerinden biri olan Burak Yılmaz, Karabük’ü de boş geçmedi. 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 14 maçta 14. golünü kaydederken, kariyerinde de 150. golüne imza attı. Yıldız futbolcu, beraberliği getiren golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Kadroda büyük revizyon​

Bordo-Mavililer’in teknik direktörü Rıza Çalımbay, Karabükspor karşısına çok farklı bir 11’le sahaya çıktı. Stoperde Hubocan’ın yanında Mustafa Akbaş’ı tercih eden 54 yaşındaki çalıştırıcı, ileri uçta ise Dame N’Doye’nin yerine Olcay Şahan’ı sahaya sürdü. Mustafa ve Hubocan iyi bir performans sergilerken, Olcay Şahan ise sahada kaldığı süre boyunca varlık gösteremedi.

Onur’a yabancı madde!​

Karabüksporlu taraftarlar, karşılaşmanın 6. dakikasında kale vuruşunu kullanmak isteyen Bordo-Mavililer’in file bekçisi Onur Kıvrak'a yabancı madde attı. Sahaya atılan madde, 29 yaşındaki kalecinin omzuna isabet etti ve Onur yerde kaldı. Bu durumun ardından Karabüksporlu Yatabare, taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, deneyimli kalecinin ayağa kalkması sonrasında oyun kaldığı yerden devam etti.

Usta tribünden izledi​

Bordo-Mavililer’in Başkanı Muharrem Usta, kurmayları ile birlikte karşılaşmayı tribünden takip etti. Mücadele öncesinde oyunculara moral veren Karadeniz ekibinin patronu, karşılaşmayı büyük bir heyecanla izledi. Uzatma anlarında Sosa’nın kullandığı serbest vuruşun direğe çarpıp, rakip oyuncular tarafından uzaklaştırıması sonrasında hayal kırıklığına uğrayan Usta, son düdüğün ardından büyük üzüntü yaşadı.

Golcüler sessizliğe büründü​

Fırtına’nın santrforları Hugo Rodallega ve Dame N’Doye, son haftalarda düşüşe geçti. Genellikle ikinci yarıda oyuna dahil olan ve attığı gollerle takımına galibiyeti getiren Rodallega, 2 haftadır rakip fileleri havalandıramazken, N’Doye da gol hasretini 3 maça çıkardı. İki futbolcunun da özverisinden memnun olan Rıza Çalımbay, devre arasında yıldız oyuncuları kadroda tutacak.

Fırtına’nın dinamosu Okay​

Karabükspor karşısında gösterdiği performans ve yakaladığı istatistikler ile sahanın en iyi isimlerinden biri olan Okay Yokuşlu, ortaya koyduğu oyunla göz doldurdu. 23 yaşındaki futbolcu, girdiği 31 ikili mücadelenin 23’ünü kazanırken, 18 hava topu mücadelesinin 14’ünü de almayı başardı. Öte yandan genç futbolcu, attığı 60 pasın 48’inde isabet sağlarken, 4 çalım denemesinde de başarılı oldu.