Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

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"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

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Trabzonspor hesap sordu, Galatasaray cevap verdi

Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadyumu’nun skorbordunda yer alan görselin ne anlama geldiği konusunda Galatasaraylı yetkililerden cevap beklendiği belirtildi.

Trabzonspor hesap sordu, Galatasaray cevap verdi

Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Galatasaray maçının ardından Türk Telekom Stadyumu’nun skorbordunda yer alan 'Şampiyonların kupası müzesinde olur. Galatasaray Stadyum Müzesi ve Turu, ziyaretçilerini bekliyor' yazılı görselin ne anlama geldiği konusunda Galatasaraylı yetkililerden cevap beklendiği belirtildi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Bu akşam Galatasaray ile Türk Telekom Arena’da oynadığımız karşılaşmanın ardından stadyumdaki scoreboard’a yansıyan ifadenin ne anlama geldiğini herkes gibi biz de merak ediyoruz. Galatasaraylı yetkililere soruyoruz: Hiçbir amaca hizmet etmeyen bu ifade hangi maksatla; hangi kurum ve şahıslar kastedilerek kullanılmıştır? Acilen cevap beklediğimizi belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan açıklama

Sarı-Kırmızılı ekibin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün oynanan Galatasaray -Trabzonspor maçı sonrası Stadyumdan skorboard dan yapılan yayın tamamen Müze ile ilgili bir tanıtım yazısıdır. Trabzonspor ya da herhangi bir değerli rakibimiz hedef alınarak yapılmamıştır.

Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek bu tanıtım yayından derhal kaldırılmıştır. Bu gereksiz yayın ile ilgililer hakkında gereken soruşturmanın yapıldığını, herhangi bir kastımız olmadığını Trabzonspor Camiası ve Spor Kamuoyuna samimiyetle bildiririz" denildi.

Galatasaray'dan bir skorbord açıklaması daha

Galatasaray'dan bir skorbord açıklaması daha


"Yapılan açıklama yeterli değildir. Özür bekliyoruz"

Nevzat Aydın'dan olay tweet! Skorbord...

Nevzat Aydın'dan olay tweet! Skorbord...


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Trabzonspor hesap sordu, Galatasaray cevap verdi

Trabzonspor hesap sordu, Galatasaray cevap verdi

Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadyumu’nun skorbordunda yer alan görselin ne anlama geldiği konusunda Galatasaraylı yetkililerden cevap beklendiği belirtildi.
Galatasaraydan bir skorbord açıklaması daha

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Nevzat Aydından olay tweet! Skorbord...

Nevzat Aydın'dan olay tweet! Skorbord...

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