Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini Halis Özkahya yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklamada, cumartesi günü Medical Park Arena'da oynanacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek.
Bunun dışında yarın oynanacak Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçında Fırat Aydınus, pazar günkü Antalyaspor-Beşiktaş maçında Mete Kalkavan düdük çalacak.
Yarın:
20.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus
18 Mart Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor: Halil Umut Meler
16.00 Kayserispor-Gaziantepspor: Hüseyin Göçek
19.00 Adanaspor-Akhisar Belediyespor: Bülent Yıldırım
19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Halis Özkahya
19 Mart Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
16.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor: Özgür Yankaya
16.00 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
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