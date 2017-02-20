Trabzonspor fırsat tepti!

Spor Toto Süper Lig'in 21.hafta kapanış maçında Trabzonspor kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor ile berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında son dönemde formda olan Trabzonspor kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Yüksek tempoda geçen maçta gol sesi çıkmayınca iki ekipte sahadan birer puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Trabzonspor, devre arasından sonra yeni transferleri ile çıktığı Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor’u devirerek tam 176 hafta sonra üst üste 4 maç kazanma başarısı göstermişti. Bu maça da 5'te 5 hedefiyle çıkan Karadeniz ekibi, Rodallega ve Castillo ile bulduğu pozisyonları harcayınca bu fırsatı tepti.

Durica oyuna devam edemedi

Mücadelenin 14. dakikasında Ersun Yanal zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldı ve Jan Durica oyuna devam edemeyince yerini Mustafa AKbaş'a bıraktı.

Saffet Susic'in hamlesi oyunda dengeyi sağladı

Maçın başlama düdüğü ile baskılı bir oyun ortaya koyan Bordo Mavili ekip özellikle Yusuf Yazıcı ve Hugo Rodallega ile girdiği kaleci ile karşı karşıya gol pozisyonlarından faydalanamadı. Akdeniz ekibinin teknik direktörü Saffet Susic, 41. dakikada yaptığı 2 değişiklik ile oyunda bir nebzede olsa dengeyi sağladı.

Haydar günün başarılı ismiydi

Alanyaspor'un kalecisi Haydar, Trabzonspor akınlarını başarılı bir şekilde durdurmayı başardı ve gecenin en başarılı isimlerinden biri oldu. Tecrübeli file bekçisi ekibinin bir puanla sahadan ayrılmasını sağladı.

Alınan bu sonuçla, Trabzonspor puanını 31'e yükseltirken, Alanyaspor da 21 olan puanını 22'ye yükseltmeyi başardı.

Bero, sakatlığının ardından döndü

Trabzonspor’da son olarak 22 Aralık 2016 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası H Grubu’nda Kızılcabölükspor ile oynanan maçta forma giyen ve devre arası kamp döneminde ameliyat olan Matus Bero, 60 gün sonra takıma döndü. Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlık sürecini geride bırakan 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu Aytemiz Alanyaspor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil etti. Bro mücadelenin 77. dakikasında Castillo'nun yerine oyuna girdi.