Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmaları 23,24,25 ve 26 Kasım tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Galatasaray-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan
Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Göztepe-Başakşehir: Bülent Yıldırım
Erzurumspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler
Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
Akhisarspor-Bursaspor: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
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