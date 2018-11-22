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Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmaları 23,24,25 ve 26 Kasım tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Galatasaray-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan

Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Göztepe-Başakşehir: Bülent Yıldırım

Erzurumspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy

Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler

Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

Akhisarspor-Bursaspor: Volkan Bayarslan

Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

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