Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Karşılaşmaların programı maç detayları şöyle;
26 Ocak Cuma
20.00 Gençlerbirlği-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
27 Ocak Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Ümit Öztürk
16.00 Göztepe-Kayserispor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Osmanlıspor: Halil Umut Meler
28 Ocak Pazar
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Akhisarspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
29 Ocak Pazartesi
20.00 Başakşehir-Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek
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