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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Karşılaşmaların programı maç detayları şöyle;

26 Ocak Cuma

20.00 Gençlerbirlği-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

27 Ocak Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Ümit Öztürk

16.00 Göztepe-Kayserispor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Osmanlıspor: Halil Umut Meler

28 Ocak Pazar

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor

16.00 Akhisarspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

29 Ocak Pazartesi

20.00 Başakşehir-Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek

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