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Trabzonspor farka koştu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında taraftarı önünde konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Trabzonspor farka koştu

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, taraftarı önünde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor'un rakibi karşısındaki galibiyet gollerini 24. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 64. dakikada ve 68. dakikada Yusuf Yazıcı, 86. dakikada Ogenyi Onazi kaydetti. Yusuf Yazıcı bu sezon ilk kez kaleye 2 gol birden bıraktı.

Oyuna ikinci yarıda giren Ogenyi Onazi 61. dakikada sarı kart gördü ve Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Evkur Yeni Malatyaspor'un tek golünü ise 36. dakikada Khalid Boutaib attı.

Bu galibiyetin ardından Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'deki puanını 42'ye çıkarmayı başardı. Evkur Yeni Malatyaspor ise ligde 34 puanda kaldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaşacak. Evkur Yeni Malatyaspor ise 27. haftada sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

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