Trabzonspor Deniz Türüç ile prensip anlaşmasına vardı
Trabzonspor transferde bombayı patlattı! Bordo-Mavili takım Kayserispor'dan Deniz Türüç ile prensip anlaşmasına vardı.
Yaz dönemi transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, Kayserispor'dan Deniz Türüç ile prensip anlaşmasına vardı.
Deniz Türüç için Kayserispor ile de görüşen Trabzonspor kardeş takımı ile her konuda anlaşma sağladı. Deniz Türüç, 2017-2018 sezonunda Trabzonspor forması giyecek.
Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken Deniz Türüç 21 maçta 4 gol 8 asistlik performans sergiledi.
Ajansspor
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