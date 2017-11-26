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Trabzonspor bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda Burak Yılmaz(13') ve Okay Yokuşlu(83')'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Sivasspor'un tek golünü ise 32. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

Trabzonspor bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı

Süper Lig'de son haftalarda çıkışa geçen Trabzonspor 13. hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Bordo-Mavili takım son haftalardaki çıkışını rakibi karşısında devam ettirdi ve maçtan 2-1 galip ayrılan taraf oldu. Trabzonspor bu sonuçla bu sezonki ilk  deplasman galibiyetini aldı.

Maçtan dakikalar şöyle;

Hakem Ali Palabıyık karşılaşmanın ilk düdüğünü çaldı. Mücadele ev sahibi takım oyuncularının santra vuruşu ile başladı.

12. dakikada Burak Yılmaz ile Trabzonspor deplasmanda 1-0 öne geçti. Kendi yarı sahasının sağ tarafında topla buluşan Fabian Castillo savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz'a doğru nefis bir ara pası gönderdi. Burak Yılmaz ceza sahası sağ çapraz köşesinden uzak köşeye doğru sert bir şut gönderdi ve topu filelerle buluşturdu.

15. dakikada sol kanattan atağa katılan Ziya Erdal topla buluştu ve rakibine rağmen ceza sahası içine ortasını yaptı. Havadan gelen topu kaleci Onur Kıvrak çıkarak aldı.

27. dakikada Auremir Dos Santos orta alanda yerden verdiği pas ile boş pozisyonda bulanan Emre Kılınç'ı gördü. Ceza sahası dışından kaleyi cephe noktadan gören Emre sert bir şekilde topu kaleye gönderdi. Top kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.

32. dakikada Muhammet Demir ile Demir Grup Sivasspor beraberlik golünü buldu. Emre Kılınç'ın ara pasıyla Arouna Kone'yi buluşturmak isteken savunma araya girdi, ortada kalan topta oluşan karambolde Emmanuel Mas'a Emre baskı yaptı ve top bir anda Muhammet Demir'in önünde kaldı. Muhammet ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla topu Onur'un yanından filelere göndermeyi başardı.

37. dakikadaTrabzonspor'da Uğur Demirok yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak istediğini kenara işaret etti. Tomas Hubocan sakatlanan Uğur Demirok'un yerine oyuna girdi.

39. dakikada Sergiy Rybalka sol kanattan köşe vuruşunu altı pas üzerine gönderdi. Arouna Kone, Dame N'Doye rağmen yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Top kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.

45. dakikada kazanılan serbest vuruşta Sergiy Rybalka sol kanattan kavisli bir orta yaptı Delvin Ndinga penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yaptı. Kaleye yönelen topta kaleci Onur Kıvrak doğru yerde topu rahat bir şekilde kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Trabzonspor'da ikinci yarıda Juraj Kucka oyuna dahil olurken, oyundan çıkan isim Ogenyi Onazi.

50. dakikada Muhammet Demir kazanılan serbest vuruşta kaleyi hafif çaprazdan gören noktadan topu direk kaleye gönderdi. Barajı geçen top kalenin solundan az farkla dışarı çıktı.

51. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan taşıdığı top ile içeriye kıvrıldı. Penaltı noktası üzerine topu kaldırdı. Burak Yılmaz'ın yaptığı kafa vuruşu kalenin solundan farklı şekilde dışarı çıktı.

53. dakikada Sergiy Rybalka kazanılan serbest vuruşu direk kaleye gönderdi. Yere seken top kalenin tam ortasına doğru geldi ve kaleci Onur rahat bir şekilde topa sahip oldu.

58. dakikada Emre Kılınç orta alanda topu aldı ve sağ kanatta bulunan Muhammet Demir'e topu bıraktı. Emmanuel Mas'ın üzerine giden Muhammet ceza sahasına girer girmez topu sola çekti ve vuruşunu yaptı. Kaleci Onur uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.

66. dakikada Burak Yılmaz ceza sahası dışında Yusuf'tan aldığı topla hareketlendi ve kendisine yarattığı boşluk sonrası uzak mesafeden vuruşunu yaptı. Kaleye gönderdiği topta kaleci Sergio Rochet direk dibinde topa sahip oldu.

79. dakikada kaleyi cephe noktadan kazanılan serbest vuruşta Sergiy Rybalka topu direk kaleye gönderdi ancak top kalenin üstünden farklı şekilde dışarı çıktı.

83. dakikada Okay Yokuşlu ile Trabzonspor yeniden öne geçmeyi başardı. Sağ kanatta Joao Pereira ceza sahası içine ortasını yaptı. Savunamadan seken topa Mas vurdu, savunmadan dönüyor. Kucka vurdu direkten dönen top sağ kanada açıldı, Dame N'Doye dönen topu takip etti ve ceza sahası içine ortasını yaptı. Boş pozisyonda iyi yükselen Okay Yokuşlu kafa vuruşu ile topu filelere göndererek, takımını yeniden öne geçiren golü attı. Trabzonspor'da ikinci golün asisti yapan isim Dame N'Doye.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrıldı.

İKİ TAKIM 11'LERİ

Sivasspor: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Ndinga, Rybalka, Hakan, Emre, Kone, Muhammet Demir

Trabzonspor: Onur, Uğur, Durica, E.Mas, Pereira, Okay, Onazi, Yusuf, Castillo, Burak, N'Doye

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Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda Burak Yılmaz(13') ve Okay Yokuşlu(83')'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Sivasspor'un tek golünü ise 32. dakikada Muhammet Demir kaydetti.
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