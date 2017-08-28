Trabzonspor bu haberle yıkıldı

İtalyan devi Inter, Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Moussa Sissoko için Tottenham'la görüşmelere başladı.

Inter, Trabzonspor'un da istediği Moussa Sissoko'yu bitirmek üzere... EURO 2016'da gösterdiği harika performansla Newcastle'dan Tottenham'a transfer olan ancak Londra kulübünde istenilen performansı sergileyemeyen Sissoko için devrede...

Trabzon gibi kiralık...

İtalyan basınındaki haberlere göre; Milano ekibinin, 28 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu sezon sonu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katma amacında...

Bonservis 30 milyon euro

Tottenham'ın Fransız yıldızı satmak istediği ancak hiçbir kulübün de 30 milyon euroluk bonservisi ödemek istemediği biliniyor. Tottenham, Sissoko'yu geçen sezon başı Newcastle United'dan 35 milyon euroya satın almıştı.