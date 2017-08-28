Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Genç oyunculara yaptığı yatırımla ön plana çıkan ve kısa sürede bunu saha içi başarıya da çeviren Monaco'nun genç yıldızlarının talipleri bitmiyor. Son hedef Thomas Lemar.
Moussa Sow müjdesi

Moussa Sow müjdesi

Kanat-forvet arayan Fenerbahçe yönetimi, eski oyuncusu Moussa Sow'la yeniden temasa geçti. Sow'un Al Ahli idarecilerini ikna etmek için düğmeye bastığı, transferde son pürüzlerin kaldığı belirtildi.
Trabzonspor bu haberle yıkıldı

Trabzonspor bu haberle yıkıldı

İtalyan devi Inter, Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Moussa Sissoko için Tottenham'la görüşmelere başladı.
Denayer için yeni girişim

Denayer için yeni girişim

Stopere takviye yapmakta kararlı olan Cim Bom, daha önce kiralık olarak takımda forma giyen Jason Denayer’ı, bir kez daha Manchester City’den kiralamak istiyor.
Tosic'ten yönetime mesaj

Tosic'ten yönetime mesaj

Yeni sezona mükemmel bir başlangıç yapan Dusko Tosic, Bursaspor maçında klas futbolunu golle taçlandırmayı başardı.
Sinan Gümüş milli arada gidebilir

Sinan Gümüş milli arada gidebilir

Sinan Gümüş için gelen transfer tekliflerinin artmasının ardından genç yıldızın geleceğinin, bu milli arada netleşmesi bekleniyor.
Dembele'nin yeni Yarmolenko ile doluyor

Dembele'nin yeni Yarmolenko ile doluyor

Borussia Dortmund, Ousmane Dembele’nin boşluğunu Andriy Yarmolenko ile doldurmayı planlıyor.
Şenol Güneş zaman istedi

Şenol Güneş zaman istedi

Güneş, ekip olarak ilerleyen haftalarda daha etkili bir görüntü sergileyeceklerini söyledi.

Trabzonspor bu haberle yıkıldı

İtalyan devi Inter, Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Moussa Sissoko için Tottenham'la görüşmelere başladı.

Trabzonspor bu haberle yıkıldı

Inter, Trabzonspor'un da istediği Moussa Sissoko'yu bitirmek üzere... EURO 2016'da gösterdiği harika performansla Newcastle'dan Tottenham'a transfer olan ancak Londra kulübünde istenilen performansı sergileyemeyen Sissoko için devrede...

Trabzon gibi kiralık...

İtalyan basınındaki haberlere göre; Milano ekibinin, 28 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu sezon sonu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katma amacında...

Bonservis 30 milyon euro

Tottenham'ın Fransız yıldızı satmak istediği ancak hiçbir kulübün de 30 milyon euroluk bonservisi ödemek istemediği biliniyor. Tottenham, Sissoko'yu geçen sezon başı Newcastle United'dan 35 milyon euroya satın almıştı.

'Josa Sosa'nın transfer belgesi ortaya çıktı' iddiası!

'Josa Sosa'nın transfer belgesi ortaya çıktı' iddiası!

İki ayrılık birden resmen açıklandı!

İki ayrılık birden resmen açıklandı!

Serdar Taşçı hasreti bitiyor

Serdar Taşçı hasreti bitiyor


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Josa Sosanın transfer belgesi ortaya çıktı iddiası!

'Josa Sosa'nın transfer belgesi ortaya çıktı' iddiası!

Trabzonspor yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sosa ile transfer görüşmelerinin belgesinin ortaya çıktığı iddia edildi.
Trabzonspor bu haberle yıkıldı

Trabzonspor bu haberle yıkıldı

İtalyan devi Inter, Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Moussa Sissoko için Tottenham'la görüşmelere başladı.
İki ayrılık birden resmen açıklandı!

İki ayrılık birden resmen açıklandı!

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Serdar Taşçı hasreti bitiyor

Serdar Taşçı hasreti bitiyor

Birkaç haftadır Serdar Taşçı’dan yanıt bekleyen Fırtına, 30 yaşındaki futbolcu için artık gün sayıyor.
Trabzonspordan Burak Yılmaz açıklaması geldi

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması geldi

Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'ın sağ kasık tendon bileşkesinde 1-2. derece yırtık olduğunu açıkladı.
Yayıncı kuruluş Trabzonsporun Jose Sosa ile anlaştığını iddia etti

Yayıncı kuruluş Trabzonspor'un Jose Sosa ile anlaştığını iddia etti

Trabzonspor, Jose Sosa'nın transferi için Milan'la anlaşmaya vardı.
4 gol var, galip yok

4 gol var, galip yok

Süper Lig'de 2. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy'de kozlarını paylaştı.
Trabzonspordan Fenerbahçeye yılın transfer çalımı

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

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Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

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Ersun Yanal'dan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

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Trabzonspordan flaş karar! Rodallega...

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