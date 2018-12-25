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Günün bombası! Emenike geri dönüyor

Günün bombası! Emenike geri dönüyor

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Emre Mor'u ne gören var, ne duyan

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Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Bilyoner.com, düzenlediği anketle Türkiye’de son 25 yılın en iyi futbolcularını belirledi. İşte Türkiye'nin son 25 yıldaki en iyi yabancılardan oluşan 11'i...
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Barmenlikten modelliğe

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Trabzonspor Abdülkadir için bakın ne istiyor

Trabzonspor'da bu sezon sergilediği performansla alkış toplayan genç futbolcu Abdülkadir Ömür için transfer teklifleri gelmeye başladı. Bordo mavili kulüp, genç oyuncu için bonservis bedeli olarak kapıyı 30 milyon eurodan açtı.

Trabzonspor Abdülkadir için bakın ne istiyor

Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç yıldız adayı Abdülkadir Ömür için Avrupa'dan dev talipler sıraya girdi. Menajerler aracılığıyla bordo mavili kulüple temasa geçen Manchester City, Liverpool ve Roma futbolcunun bonservis bedeliyle ilgili bilgi istedi. Trabzonspor yönetiminin, Abdülkadir Ömür için kapıyı 30 milyon eurodan açtığı öğrenildi.

Trabzonspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkadir Ömür, bu sezon 17 resmi maçta foma giydi ve 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

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Trabzonspor Abdülkadir için bakın ne istiyor

Trabzonspor Abdülkadir için bakın ne istiyor

Trabzonspor'da bu sezon sergilediği performansla alkış toplayan genç futbolcu Abdülkadir Ömür için transfer teklifleri gelmeye başladı. Bordo mavili kulüp, genç oyuncu için bonservis bedeli olarak kapıyı 30 milyon eurodan açtı.
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Ekuban şova başladı, yönetim harekete geçti

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Olcay Şahanın hareketi taraftarları çıldırttı

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'u 5-0 mağlup edip son 16 turuna yükselirken, 71. dakikada oyuna giren Olcay Şahan, kaptanlık pazubandını takmayı reddetti.
Trabzonspor şov yaparak turladı

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