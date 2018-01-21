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Trabzonspor 90+3'te yıkıldı

Süper Lig'in 18. haftasında Atiker Konyaspor ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor 90+3te yıkıldı

Süper Lig'in 18. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

15. dakikada Vedat Bora ile duvar pasında Ömer Ali Şahiner, kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Onur Kıvrak topu kornere çeldi.

18. dakikada Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür’e yaptığı sert hareket sonrasında Ali Turan direkt kırmızı kartla oyunda dışında kaldı.

25. dakikada Abdülkadir Ömür’ün sol kanattan açtığı ortada topu göğsüyle yumuşatarak kontrol eden Burak Yılmaz, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top Serkan Kırıntılı’dan döndü. Pozisyonun devamında Burak Yılmaz, sağ çaprazdan tekrar vurdu, ancak meşin yuvarlak auta gitti.

26. dakikada Okay Yokuşlu’nun ara pasında topla buluşan Burak Yılmaz’ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada Ferhat Öztorun’un sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa hareketlenen Yatabare’nin vuruşunda top üstten auta gitti.

43. dakikada Ömer Ali Şahiner’in pasına hareketlenen Vedat Bora, kaleci Onur Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Vedat Bora’nın yerden plasesinde topu kaleci Onur Kıvrak kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

51. dakikada topla hareketlenen Ömer Ali Şahiner’in ceza yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta top direkten döndü. Pozisyonun devamında savunma meşin yuvarlağı kornere attı.

75. dakikada Sosa’nın soldan kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Okay Yokuşlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı.

78. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ömer Ali Şahiner’in sağ kanattan yerden ortasına ceza sahası içerisinde topla buluşan Milosevic’in şutunda top ağlara gitti: 1-0

80. dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası içerisinde bulunan Skubic’in elle müdahale ettiği gerekçesiyle yan hakemin uyarısıyla Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Penaltı kullanmak için topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

90. dakikada konuk ekip ikinci golü buldu. Sosa’nın ara pasına hareketlenen Burak Yılmaz, kaleci Serkan Kırıntılı’yı da geçerek topu ağlarla buluşturdu: 1-2

90+3. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Orkan Çınar’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Onur Recep Kıvrak’ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atiker Konyaspor ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.

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