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Trabzonspor 1-0 Karabükspor

Trabzonspor, Kardemir Karabükspor’u konuk etti. Trabzonspor seyircisinin de desteği ile mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor 1-0 Karabükspor

İkinci yarıda çıktığı 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alan ve puan sıralamasında yukarı doğru tırmanan Trabzonspor  Süper Lig'de 23. hafta maçında Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Trabzonspor büyük heyecana sahne olan mücadeleden 1-0 galip ayrılmayı başardı.

Trabzonspor seyircisinin de desteği ile hızlı başladığı mücadelede ilk yarı aradığı golü bulamadı. Trabzonspor ikinci yarıda sağ kanattan kazandığı kornerde golü buldu. Yusuf Yazıcı'nın ortasında Okay Yokuşlu'nun kafası Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Trabzonspor 1-0'dan sonra baskısını devam ettirse de skoru arttırmayı başaramadı ve maç 1-0 sona erdi.

Trabzonspor bu üç puanla puanını 35'e yükseltmeyi başardı. Kardemir Karabükspor ise 30 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçta ilk düdük çaldı.

Dakika 6'da Trabzonspor sağ kanattan geldi. Olcay Şahan'ın ortasında Rodallega kafayı vurdu ancak top kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.

Dakika 15'de Trabzonspor sağdan yüklenmeye devam ediyor. Olcay Şahan'ın ortaları savunmadan dönüyor.

Dakika 24'de Trabzonspor soldan Castillo ile etkili geldi. Sol kanattan üst üste çalımlarla ceza sahasına kadar giren Castillo son vuruşu yapamadı.

Trabzonspor bu dakikalarda baskısını arttırdı.

Dakika 29'da Trabzonspor ceza sahası içinde yaşanan mücadelede Andre Poko Joao Pereira'ya kontrolsüz bir müdahalede bulundu. Hakem Fırat Aydınus bu pozisyon sonrası Andre Poko'ya sarı kartını çıkarttı.

Dakika 41'de Karabükspor net bir gol kaçırdı.Lasmin Latovlevici'nin sol kanattan gönderdiği ortaya hareketlenen Evgen Seleznyov'un kale ağzında topun gelişine vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarı çıktı.

Maçta ilk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

GOOOLLL! Dakika 55'de Trabzonspor sağdan korner kazandı. Yusuf Yazıcı'nın ortasında Okay Yokuşlu kafayı vurdu ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

Trabzonspor golden sonra da baskısına devam ediyor.

Dakika 69'da Karabükspor'da Abdou Traore'nin ceza sahası çizgisi üzerinden kaleye gönderdiği şutta top auta çıktı.

Dakika 81'de Trabzonspor çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Yusuf Yazıcı boş kaleye golü yapamadı top savunmaya çarptı ve kornere gitti.

Maç 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

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