Totti, Roma formasını son kez giyeceğini açıkladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın kaptanı Francesco Totti, 28 Mayıs Pazar günü Genoa ile oynayacakları maçta takımının formasını son kez giyeceğini duyurdu.

Totti, sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "28 Mayıs'taki Roma-Genoa maçında takımımın formasını son kez giyeceğim. Bu renklerin bana ne anlam ifade ettiğini birkaç kelimeyle anlatmam mümkün değil. Futbol sevgim asla bitmeyecek. Futbol, benim için bir tutku. Bu, o kadar derin bir tutku ki onsuz bir yaşam düşünemiyorum. Pazartesi gününden itibaren yeni bir maceraya başlamaya hazırım." ifadelerini kullandı.

İtalyan futbolcunun emekliye ayrılıp Roma'nın teknik ekibine katılarak kulüpte kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Profesyonel futbol kariyerine altyapısından yetiştiği Roma'da 1992'de başlayan 40 yaşındaki Totti, İtalyan temsilcisinde çıktığı 784 maçta 306 gollük performans sergileyerek kulübün efsane oyuncusu haline gelmişti.