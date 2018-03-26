Tosuncuk, Süper Ligden futbolcuları da kandırmış

6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.
Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Daha önce Premier Lig ekibi WBA'nın transfer listesinde olan Okay Yokuşlu'ya şimdi de Sevilla talip oldu.
Tolgay için istediği para dudak uçuklattı

Tolgay için istediği para dudak uçuklattı

Bayer Leverkusen, geçen sezon da peşinden koştuğu tecrübeli futbolcu için atağa kalktı. Son olarak 9 milyon Euro'luk (42.5 milyon TL) teklifi reddedilen Bundesliga devinin bu hamlesi sonrasında Başkan Fikret Orman'ın sezon sonunu işaret ettiği kaydedildi.
Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor.

Tosuncuk, Süper Lig'den futbolcuları da kandırmış

Yüksek kar vaadiyle binlerce insanı milyonlarca dolandıran Çiftlik Bank'ın ağına Süper Lig de takıldı.

Tosuncuk, Süper Ligden futbolcuları da kandırmış

Çiftlik Bank ağına Süper Lig ve 1. Lig futbolcularının da dahil olduğu iddia edildi.

Çiftlik Bank sistemi aracılığıyla 31 Temmuz 2016 tarihinden bu yana 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edilmişti. Buna göre; Süper lig ve 1.Lig'de de 600'e yakın futbolcu Çiftlik Bank'a para yatırdığı iddia edildi.

Çiftlik Bank'a futbolcular tarafından yapılan yatırımın 100 milyon lira civarı olduğu da iddia ediliyor.

'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Anlaşma sağlandı! Talisca...

Anlaşma sağlandı! Talisca...


 

Skorer

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
İmza atma, seni biz alacağız

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
Tosuncuk, Süper Ligden futbolcuları da kandırmış

Tosuncuk, Süper Lig'den futbolcuları da kandırmış

Yüksek kar vaadiyle binlerce insanı milyonlarca dolandıran Çiftlik Bank'ın ağına Süper Lig de takıldı.
Anlaşma sağlandı! Talisca...

Anlaşma sağlandı! Talisca...

Benfica’nın Anderson Talisca için Roma’yla anlaşma sağladığı ortaya çıktı.
Ozan Tufanda sıcak gelişme

Ozan Tufan'da sıcak gelişme

KADRO dışı kaldıktan sonra satış listesine koyulan Ozan Tufan'ın sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Arjen Robben bombası

Arjen Robben bombası

Kanarya'nın ısrarla istediği Robben, menajerine 'Benimle 3 yıldır ilgileniyorlar ve hiç vazgeçmediler. Fenerbahçe'ye gidebilirim' dedi.
Süper Ligde asrın takası! Ne Cimboma ne Başakşehire

Süper Lig'de asrın takası! Ne Cimbom'a ne Başakşehir'e

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yeni sezon öncesi transferde bu kez kolları daha erken sıvadı. İlk hedef Aytemiz Alanyaspor'dan milli yıldız Emre Akbaba.
Aykut Kocamandan sürpriz karar! Tüm taraftarları şaşırttı

Aykut Kocaman'dan sürpriz karar! Tüm taraftarları şaşırttı

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman ligin son dönemeci için farklı bir sistem kurguluyor. Kalan sekiz maçın tamamını kazanmak zorunda olduklarının altını çizen kocaman, tamamen ofansif bir diziliş planlıyor.
Ada basını bir kez daha Fellainiyi Galatasaraya yazdı

Ada basını bir kez daha Fellaini'yi Galatasaray'a yazdı

İngiliz basını, Fellaini’nin G.Saray’la anlaştığını yine yazarken Sarı-Kırmızılılar transferde bonservisi elinde olan oyunculara yönelecek. Fatih Terim, scout ekibine bu konuda talimat verdi.
Ali Koçun hedefi takımın başına Alman ya da İngiliz hoca getirmek

Ali Koç'un hedefi takımın başına Alman ya da İngiliz hoca getirmek

Futbol takımındaki oyunculara gelecek olan tüm teklifler değerlendirilecek. Gelen paranın üzerine koyulacak sponsorluk geliriyle birlikte gidenlerin yerlerine daha kaliteli isimler getirilecek.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu...
Trabzonspora tarihi fırsat

Trabzonspor'a tarihi fırsat

Son 6 resmi maçını kazanan Fırtına, Bursa’yı da devirmesi halinde 7’yi bulacak ve 2004-2005 sezonundaki 8 maçlık...
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi....
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Sow umutla bekliyor

Sow umutla bekliyor

Tecrübeli forvet, ara transfer döneminde Türkiye’ye dönme konusunda umutlu....