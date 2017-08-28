Tosicten yönetime mesaj

Yeni sezona mükemmel bir başlangıç yapan Dusko Tosic, Bursaspor maçında klas futbolunu golle taçlandırmayı başardı.

Kara Kartal’da son 2 sezonda Marcelo Guedes’e stoper hattında partnerlik yapan Dusko Tosic, elde edilen çifte şampiyonluğa önemli katkı sağlamıştı.

Sol bek hattına yapılan Caner Erkin ve Adriano transferleri sonrasında teknik direktör Şenol Güneş tarafından sol stoper hattında tanınan şansı başarılı bir şekilde kullanan Tosic, 2017-18 sezonuna muhteşem bir başlangıç yaptı. Yeni sezon hazırlıklarında sıkı bir şekilde çalışan Sırp futbolcu, özellikle kondisyon olarak büyük bir gelişim gösterdi.

Beşiktaş Yönetimi’nin yeni stoper transferi için yoğun çaba sarf ettiği dönemde Pepe’yle iyi bir ikili olmayı başaran tecrübeli futbolcu, savunmadaki etkili görüntüsüne ek olarak hücumda da fark yaratmaya başladı.

Güneş de memnun

Önceki sezonlara göre geriden oyun kurma konusunda kendisini geliştirdiği gözlenen Tosic, bu alanda Kara Kartal’a önemli katkı sağlamaya başladı.

Özellikle önceki günkü Bursaspor mücadelesinde ortaya koyduğu performansla uçuşa geçen 32 yaşındaki stoper, etkili futbolunu 1 golle süslemeyi başardı. Başarılı oyuncu, maç sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Kim gelirse gelsin formam için savaşmaya hazırım. Ben buradayım” ifadelerini kullandı. Teknik direktör Şenol Güneş de oyuncusunun performansından oldukça memnun kalırken yönetimin de Tosic’in yükselen form grafiği sonrasında Dinamo Kiev’den Vida’yı bonservis ödeyip şimdi değil Ocak’ta bedelsiz almaya sıcak baktığı belirtildi.

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