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Tosic'ten Robin van Persie'ye olay gönderme!

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusko Tosic, kişisel Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla Fenerbahçeli Van Persie'ye göndermede bulundu.

Tosicten Robin van Persieye olay gönderme!

Beşiktaş'ın şampiyonluğuna özel hazırlanan bir görseli paylaşan Tosic, Van Persie'nin Instagram hesabını da fotoğrafa etiketledi. Sırp futbolcu, gönderisine dil emojisini de eklemeyi ihmal etmedi.

Tosic ile Persie arasında Vodafone Arena'da oynanan kupa maçında gündeme damga vuran bir gerginlik yaşanmıştı. Tosic, Persie'ye kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Daha sonra ortaya çıkan görüntülerde ise Persie'nin Tosic'e dönük bir şekilde elini şortuna soktuğu fark edilmişti. İkili arasında yaşanan bu gerginlik oldukça tartışılmıştı.

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