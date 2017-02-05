Tosicten Robin van Persie açıklaması!

Robin van Persie ile yaşadığı gerilimin finalinde kırmızı kartla oyun dışı kalan Dusko Tosiç, maç sonrası instagram hesabından açıklama yayınladı.

Tosiç, maç içerisinde Van Persie ile yaşadığı pozisyonun öncesinde ve sonrasındaki ekran görüntüleri ve fotoğraflarını paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanları bu gece için çok üzgünüm. Benim gibi tecrübeli bir oyuncunun yapmaması gereken bir hareketti. Beşiktaşlı kalbimle tüm camiadan özür dilerim. Van Persie'nin kariyerine saygı duyuyorum.

Büyük bir oyuncu olduğuna şüphe yok ama bugünkü davranışları ve sahadaki provokasyonu ve davranışları beni şaşırttı. Umarım beni affedersiniz ve yanımda olmaya devam edersiniz. En büyük BEŞİKTAŞ.."