Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

Beşiktaş önümüzdeki 24 gün içinde Türkiye Kupası, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç oynayacak. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda alacağı sonuçlarla üç kulvarda doludizgin koşabilir veya bazılarını kaybedebilir.
Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

Trabzonspor deplasmanında Fenerbahçe'ye kritik bir gol armağan eden Josef de Souza, takımına katkı sunmayı sürdürüyor.
Jahovic imzaladı

Jahovic imzaladı

Atiker Konyaspor, Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
F.Bahçe istedi, imzayı attı

F.Bahçe istedi, imzayı attı

West Bromwich, Liverpool'dan Daniel Sturridge'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Peşinat yatırıldı, Cimbom nefes aldı

Peşinat yatırıldı, Cimbom nefes aldı

Galatasaray, Ndiaye’yi 16 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 7.5 pay karşılığında Stoke City’ye verdi. Ada ekibi, 6 milyon euroluk peşinatı yatırdı. Bu para alacaklı oyunculara gitti.
Obra'dan Melih'e tokat

Obra'dan Melih'e tokat

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Banvit evinde Fenerbahçe'yi yendi. Maçtan çok konuşulan ise Fenerbahçe koçu Obradovic'in Kaptan Melih Mahmutoğlu'na tokat atması oldu.
Josef: "Hasan Ali kendini aştı"

Josef: "Hasan Ali kendini aştı"

Süper Lig 19'uncu hafta maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kalırken, sarı-lacivertli ekibe bir puanı getiren golü kaydeden Josef de Souza, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Ekselanslarından 20. şampiyonluk

Ekselanslarından 20. şampiyonluk

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Hırvat Marin Cilic'i 3-2 (6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1) yenen İsviçreli Roger Federer, kariyerinin 20. grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

Tosic'e müthiş teklif

İngiliz basını, Celtic’in, Dusko Tosic için son teklifini 3.5 milyon pounda (18 milyon TL) çıkarttığını yazdı. Beşiktaş ise 4 istiyor.

Tosice müthiş teklif

BEŞİKTAŞ’TA transfer teklifi yapılan oyunculardan biri de Tosic’ti. Birçok İngiliz kulübünün ve Celtic’in talip olduğu Tosic’le ilgili dün yeni iddialar ortaya atıldı. İngiliz basını, Celtic’in, Tosic’te fiyatı 3.5 milyon pounda (18 mil-yon TL) kadar çıkarttığını yazdı. Daha önce 2 milyon pound teklif eden İskoç ekibinin, Beşiktaş’ın 4 milyon poundluk talebine yaklaştığı belirtildi. Celtic’in, 15 Şubat’ta Zenit’le oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı nedeniyle Tosic’i alarak bu maçta kullanmak istediği bildirildi. İskoç ekibinin teknik yönetiminin de böyle tecrübeli bir oyuncuyu kadroya katmak için ısrar ettiği kaydedildi. 30 yaşındaki Sırp ismin durumun yarına kadar netleşmesi bekleniyor.

Beşiktaş tüm sezona bedel kritik viraja giriyor

Beşiktaş tüm sezona bedel kritik viraja giriyor

Beşiktaş'ta Mitrovic'ten sonra bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta Mitrovic'ten sonra bir ayrılık daha

Vagner Love Beşiktaş'ta

Vagner Love Beşiktaş'ta


 

Akşam

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Beşiktaş tüm sezona bedel kritik viraja giriyor

Beşiktaş tüm sezona bedel kritik viraja giriyor

Beşiktaş önümüzdeki 24 gün içinde Türkiye Kupası, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç oynayacak. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda alacağı sonuçlarla üç kulvarda doludizgin koşabilir veya bazılarını kaybedebilir.
Tosice müthiş teklif

Tosic'e müthiş teklif

İngiliz basını, Celtic’in, Dusko Tosic için son teklifini 3.5 milyon pounda (18 milyon TL) çıkarttığını yazdı. Beşiktaş ise 4 istiyor.
Beşiktaşta Mitrovicten sonra bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta Mitrovic'ten sonra bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta istediği şansı bulamayan ve yapılan forvet transferleriyle iyice gözden düşen Mustafa Pektemek için Adis Jahovic'i Konyaspor'a satan Göztepe devrede.
Vagner Love Beşiktaşta

Vagner Love Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, Vagner Love ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Talisca atmaya, Beşiktaş kazanmaya devam ediyor

Talisca atmaya, Beşiktaş kazanmaya devam ediyor

Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında Beşiktaş sahasında Talisca'nın yıldızlaştığı maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Beşiktaşta bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Orlando City'den Beşiktaş'a transfer olan Cyle Larin'in yeni durağı Aytemiz Alanyaspor oldu. Vagner Love transferini bitiren Kara Kartal, Larin'i 6 aylık kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'a gönderdi.
Vagner Love Beşiktaşta

Vagner Love Beşiktaş'ta

Beşiktaş uzun süredir ilgilendiği Brezilyalı golcü Vagner Love transferini bitirdi.
Vagner Love hayırlı olsun

Vagner Love hayırlı olsun

Beşiktaş forvet transferinde sona yaklaşıyor. Siyah Beyazlılar, Wagner Love için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Kriz yeniden patlak verdi

Kriz yeniden patlak verdi

Maçın 89. dakikasında Quaresma’nın bomboş pozisyonda olmasına rağmen Negredo’ya pas atmayıp şut çekmesi “Kriz var” iddialarını daha da güçlendirdi.
Beşiktaş oyuncumuzu istiyor

"Beşiktaş oyuncumuzu istiyor"

İstanbulspor'un genç sağ beki Mehmet Zeki Çelik hakkında İstanbulspor Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saral, açıklamalarda bulundu.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Mustafa Pektemeke talip var

Mustafa Pektemek'e talip var

Beşiktaş’ın kadro rotasyonunda şans bulamayan Mustafa Pektemek’e eski hocası talip oldu....