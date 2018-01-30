Tosice müthiş teklif

İngiliz basını, Celtic’in, Dusko Tosic için son teklifini 3.5 milyon pounda (18 milyon TL) çıkarttığını yazdı. Beşiktaş ise 4 istiyor.

BEŞİKTAŞ’TA transfer teklifi yapılan oyunculardan biri de Tosic’ti. Birçok İngiliz kulübünün ve Celtic’in talip olduğu Tosic’le ilgili dün yeni iddialar ortaya atıldı. İngiliz basını, Celtic’in, Tosic’te fiyatı 3.5 milyon pounda (18 mil-yon TL) kadar çıkarttığını yazdı. Daha önce 2 milyon pound teklif eden İskoç ekibinin, Beşiktaş’ın 4 milyon poundluk talebine yaklaştığı belirtildi. Celtic’in, 15 Şubat’ta Zenit’le oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı nedeniyle Tosic’i alarak bu maçta kullanmak istediği bildirildi. İskoç ekibinin teknik yönetiminin de böyle tecrübeli bir oyuncuyu kadroya katmak için ısrar ettiği kaydedildi. 30 yaşındaki Sırp ismin durumun yarına kadar netleşmesi bekleniyor.

Akşam