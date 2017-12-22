Tosic için reddedilemeyecek teklif

İngiliz kulübü bir süredir peşinden koştuğu Sırp stoper için bu kez 10 milyon Euro’luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın savunmadaki büyük güvencesi Tosic'in peşinde olan Tottenham teklif ettiği 8 milyon Euro'luk rakamı 10 milyon Euro'ya çıkardı. İngiliz kulübünün Tosic'i almaya kararlı olduğu ve devre arasında Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İngiliz kulübü en kısa sürede Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

PEŞİN ŞARTI

Beşiktaş Yönetimi'nin Vida'nın transferinin gerçekleştirmesi durumunda Tosic'in satılmasına onay vermesi bekleniyor. Ancak Başkan Fikret Orman'ın Tottenham'ın vereceği parayı peşin isteyeceği ve taksite yanaşmayacağı gelen bilgiler arasında.

Sabah