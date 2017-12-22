Beşiktaş yorumu: "Daha kolay bir rakiple eşleştik"

Beşiktaş yorumu: "Daha kolay bir rakiple eşleştik"

Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller, Goal'e verdiği röportajda Beşiktaş eşleşmesinde kağıt üstünde favori olduklarını söyledi.
Moussa Sow geri dönüyor

Moussa Sow geri dönüyor

Moussa Sow, Türkiye’ye dönmeye hazırlanıyor. Kariyerine Dubai’de devam eden Sow, devre arası transfer döneminde Süper Lig ekiplerin aldığı teklifleri değerlendirmek istiyor.
"Başkan istediği zaman 5 yıllık imzayı atarım"

"Başkan istediği zaman 5 yıllık imzayı atarım"

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, kontrat süresi dolmadan takımını yarı yolda bırakacak bir kişiliğe sahip olmadığını belirtti.
Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Portekiz'in tanınmış spor gazetelerinden Ojogo'nun iddiasına göre Beşiktaş ara transfer döneminde Benfica'nın Portekizli yıldızı Rafa Silva'yı transfer edecek.
Fenerbahçe'de aranan kan bulundu

Fenerbahçe'de aranan kan bulundu

Ocak ayı transfer döneminde sol bek ve orta sahaya mutlaka birer oyuncu almayı planlayan Fenerbahçe'de aranan 8 numara bulundu.
İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

Sezon başında rekor bonservis ücretiyle Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder devre arasında başka bir takıma kiralanacak.
Fenerbahçe'de 3 kayıp birden

Fenerbahçe'de 3 kayıp birden

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Fenerbahçe'nin üç savunmacısı Şener Özbayraklı, Martin Skrtel ve Roman Neustadter gördükleri sarı kartlar nedeniyle gelecek hafta Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Bavullarını toplamaya başladı

Bavullarını toplamaya başladı

Aykut Kocaman, Van Persie’yi Adana’ya götürmeyerek, “Planlarımda yoksun” mesajını net bir şekilde verdi. Eski takımı Feyenoord’un çok istediği tecrübeli oyuncu ayrılık hazırlıklarına başladı.

Tosic için reddedilemeyecek teklif

İngiliz kulübü bir süredir peşinden koştuğu Sırp stoper için bu kez 10 milyon Euro’luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Tosic için reddedilemeyecek teklif

Beşiktaş'ın savunmadaki büyük güvencesi Tosic'in peşinde olan Tottenham teklif ettiği 8 milyon Euro'luk rakamı 10 milyon Euro'ya çıkardı. İngiliz kulübünün Tosic'i almaya kararlı olduğu ve devre arasında Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İngiliz kulübü en kısa sürede Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

PEŞİN ŞARTI

Beşiktaş Yönetimi'nin Vida'nın transferinin gerçekleştirmesi durumunda Tosic'in satılmasına onay vermesi bekleniyor. Ancak Başkan Fikret Orman'ın Tottenham'ın vereceği parayı peşin isteyeceği ve taksite yanaşmayacağı gelen bilgiler arasında.

Domagoj Vida formayı giydi

Domagoj Vida formayı giydi

Mario Gomez 3 milyon Euro'ya geri döndü

Mario Gomez 3 milyon Euro'ya geri döndü

Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar


 

Sabah

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Domagoj Vida formayı giydi

Domagoj Vida formayı giydi

Beşiktaş’ın uzun süredir transfer etmek istediği Domagoj Vida’da flaş gelişme.
Mario Gomez 3 milyon Euroya geri döndü

Mario Gomez 3 milyon Euro'ya geri döndü

Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez'in yeni takımı resmen açıklandı.
Tosic için reddedilemeyecek teklif

Tosic için reddedilemeyecek teklif

İngiliz kulübü bir süredir peşinden koştuğu Sırp stoper için bu kez 10 milyon Euro’luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Portekiz'in tanınmış spor gazetelerinden Ojogo'nun iddiasına göre Beşiktaş ara transfer döneminde Benfica'nın Portekizli yıldızı Rafa Silva'yı transfer edecek.
Müllerden Beşiktaş yorumu: Daha kolay bir rakiple eşleştik

Müller'den Beşiktaş yorumu: "Daha kolay bir rakiple eşleştik"

Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller, Goal'e verdiği röportajda Beşiktaş eşleşmesinde kağıt üstünde favori olduklarını söyledi.
Süper 10 numara geliyor

Süper 10 numara geliyor

Geçen sezon geldiği Beşiktaş'ta iyi izler bırakan ancak devre arasında ayrılma ihtimali beliren Anderson Talisca'nın alternatifi olarak belirlenen Lucas Paqueta için atağa geçildi.
Beşiktaş transferi resmen açıkladı

Beşiktaş transferi resmen açıkladı

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