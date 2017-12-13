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Tosic faturayı Şenol Güneş'e kesti

Beşiktaş'ın Sırp stoperi Dusko Tosic, Süper Lig'deki puan kayıplarını rotasyona bağlarken, Avrupa'ya öncelik verdikleri itirafında bulundu.

Tosic faturayı Şenol Güneşe kesti

Ülkesindeki Zurnal gazetesine konuşan siyah-beyazlı futbolcu, “Süper Lig’de bu sezon çok puan kaybettik çünkü Teknik Direktör Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde kadroda rotasyona gitti. Ancak buna da değdi. Çünkü şimdi Avrupa’da son 16, belki sonrasında çeyrek final oynayacağız” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın Sırp savunmacısı Dusko Tosic içinde bulunulan sezona ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de adeta iki farklı takım kimliğinde olmalarına ilişkin tespitler yapan Tosic, ligde beklentilerin altında kalmalarını rotasyona bağlarken, Avrupa’ya öncelik verdikleri itirafında bulundu.

Sırbistan’ın tek günlük spor gazetesi olan Zurnal’e konuşan Tosic, “Süper Lig’de bu sezon çok puan kaybettik çünkü Teknik Direktör Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde rotasyona gitti. Ancak buna da değdi. Çünkü şimdi Şampiyonlar Ligi’nde son 16, belki sonrasında çeyrek final oynayacağız. Ligde de puanları toplamaya başlıyoruz. Bahara kadar şampiyonluk yarışı yolunda ligde kontrolü ele geçiririz” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın son 2 sezonda elde ettiği şampiyonluklarda ve Avrupa’daki başarılarda çok büyük pay sahibi olan Dusko Tosic her geçen sezon daha iyi duruma geldiğini de dile getirdi.

"HER ŞEY İYİ GİDİYOR"

Teknik Direktör Şenol Güneş’in en fazla forma verdiği isimlerden olan 32 yaşındaki futbolcu, “2016’da şampiyon olduk, geçen sezon da bu unvanımızı koruduk. Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez gruptan çıkmayı da başardık. Sırbistan Milli Takımı’nda kadroya çağrıldım, forma giydim. Her şey benim açımdan 2017’nin 2016’dan iyi geçtiğini gösteriyor. Dolayısıyla 2018’in bunlardan da iyi geçmesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

"GOL ATACAĞIM' DEDİM, ATTIM"

Bu sezon Süper Lig’de üç kez rakip fileleri havalandıran Dusko Tosic, Galatasaray derbisinde attığı şık gole özel bir parantez açtı. Dev maçta gol öncesi hislerine göre davrandığını ifade eden siyah-beyazlı futbolcu, “İleri çıkarken arkadaşlarıma gol atacağımı söyledim ve golümü atmayı başardım” dedi.

84 MAÇ!

Beşiktaş’ta 3. sezonunu geçiren Dusko Tosic 82’si ilk 11’de olmak üzere 84 resmi maçta forma giyerken 5 gol attı. 18 kez sarı kart gören Sırp futbolcu 2 kez de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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