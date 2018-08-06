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Torshavn sonrası Şenol Güneş'ten beklenmedik karar

Şenol Güneş, oyun sisteminde bazı değişikliklere gidiyor. Hazırlık kamplarından beri çalışılan yeni sistemde orta sahanın hücumdaki rolü arttırıldı. Artık Atiba bile kaleyi gördüğü yerden şut çekecek.

Torshavn sonrası Şenol Güneşten beklenmedik karar

ORTA SAHA GOL ATACAK

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya’nın LASK Linz takımını perşembe günü ağırlayacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş sistem değişikliğine gitmeyi planlıyor. Rakibi yine kanatlardan vuracak olan Kartal, orta sahayı ise daha fazla hücuma yönelik oynatmak istiyor. İdmanlarda da bu çalışmalar üzerinde duran kurt hocanın yeni düşüncesi ilk meyvelerini Medel’in şut, Oğuzhan’ın kafa golü atması olarak vermişti.

OZZİE&TOLGAY HEDEF KOYDU

GEÇEN sezon en çok puan kaybını 11 kişi kapanan ve vakit geçirmeye yönelik futbol oynayan takımlara kaybeden Siyah-Beyazlılar, 40 üzeri orta yaptığı T.M. Akhisarspor ve Kayserispor maçlarını kazanamamıştı. Güneş bu sezon kanat bindirmeleri ve etkili orta stratejisinin yetersiz kaldığı maçları düşünerek orta sahanın rolünü arttırdı. Başta Oğuzhan ve Tolgay olmak üzere tüm orta alan futbolcuları Guti’ye emanet… Ayrıca Oğuzhan-Tolgay ikilisinin önüne 5 gol-10 asist hedefi koyulduğu öğrenildi.

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