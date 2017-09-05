Tomas Hubocan bombası

Trabzponspor, Durica, Bero ve Kucka’dan sonra 4. Slovak oyuncuyu da kadrosuna katmak üzere. Marsilya'nın 31 yaşındaki stoper için yapılan teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Trabzonspor'da transfer sezonunun bitimine az bir süre kala yeni isimler gündeme gelmeye başladı. Bordo-mavili yönetim, Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Tomas Hubocan için harekete geçti.

Esas mevkii stoper olmasına rağmen, savunmanın sağında ve solunda da oynayan 31 yaşındaki Hubocan'a karşılık Marsilya'ya 2 milyon Euro önerildi. Fransız kulübünün bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Bordo-mavili yönetim, Slovak oyuncuyu ikna etmek için de vatandaşları Durica başta olmak üzere Kucka ve Bero'dan yardım istedi. Hubocan, Fransa liginde geçen sezon 13, bu sezon ise 1 maçta forma giydi.

Sabah