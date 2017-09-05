İşte Galatasaray'ın 3. forveti

İşte Galatasaray'ın 3. forveti

Avrupa hayallerini gerçekleştiremeyen Sinan Gümüş, Galatasaray’ın üçüncü golcüsü olacak. Tudor ve Ergün, genç futbolcuyu yeniden kazanmak için adeta terapiye aldı. Sinan da tam konsantrasyonla çalışacağının sözünü verdi.
Pierre Webo imzayı atıyor

Pierre Webo imzayı atıyor

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve yeniden eski takımına dönmesi gündemde olan Pierre Webo'nun Gazişehir Gaziantep ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Tomas Hubocan bombası

Tomas Hubocan bombası

Trabzponspor, Durica, Bero ve Kucka’dan sonra 4. Slovak oyuncuyu da kadrosuna katmak üzere. Marsilya'nın 31 yaşındaki stoper için yapılan teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de barış harekatı

Fenerbahçe'de barış harekatı

Avrupa’dan elenip, sezona da kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe’de yönetim, Ülker Stadı’ndaki Başakşehir karşılaşması öncesi düğmeye bastı. Seyirciyi tribüne çekmek isteyen Kanarya, bu mücadelede 40 bini bulmak istiyor.
Fransızlar şokta!

Fransızlar şokta!

2018 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nda lider Fransa’nın yaşadığı Lüksemburg faciasının etkisi sürüyor. Fransız futbolseverler, ilk 11 değeri 506 milyon Euro olan milli takımlarının, sadece 29 bin Euro’luk rakibe karşı puan kaybı yaşamasına inanamıyor.
Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Genç oyunculara yaptığı yatırımla ön plana çıkan ve kısa sürede bunu saha içi başarıya da çeviren Monaco'nun genç yıldızlarının talipleri bitmiyor. Son hedef Thomas Lemar.
Moussa Sow müjdesi

Moussa Sow müjdesi

Kanat-forvet arayan Fenerbahçe yönetimi, eski oyuncusu Moussa Sow'la yeniden temasa geçti. Sow'un Al Ahli idarecilerini ikna etmek için düğmeye bastığı, transferde son pürüzlerin kaldığı belirtildi.
Trabzonspor bu haberle yıkıldı

Trabzonspor bu haberle yıkıldı

İtalyan devi Inter, Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Moussa Sissoko için Tottenham'la görüşmelere başladı.

Tomas Hubocan bombası

Trabzponspor, Durica, Bero ve Kucka’dan sonra 4. Slovak oyuncuyu da kadrosuna katmak üzere. Marsilya'nın 31 yaşındaki stoper için yapılan teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Tomas Hubocan bombası

Trabzonspor'da transfer sezonunun bitimine az bir süre kala yeni isimler gündeme gelmeye başladı. Bordo-mavili yönetim, Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Tomas Hubocan için harekete geçti.

Esas mevkii stoper olmasına rağmen, savunmanın sağında ve solunda da oynayan 31 yaşındaki Hubocan'a karşılık Marsilya'ya 2 milyon Euro önerildi. Fransız kulübünün bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Bordo-mavili yönetim, Slovak oyuncuyu ikna etmek için de vatandaşları Durica başta olmak üzere Kucka ve Bero'dan yardım istedi. Hubocan, Fransa liginde geçen sezon 13, bu sezon ise 1 maçta forma giydi.

'Josa Sosa'nın transfer belgesi ortaya çıktı' iddiası!

'Josa Sosa'nın transfer belgesi ortaya çıktı' iddiası!

Trabzonspor bu haberle yıkıldı

Trabzonspor bu haberle yıkıldı

İki ayrılık birden resmen açıklandı!

İki ayrılık birden resmen açıklandı!


 

Sabah

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Tomas Hubocan bombası

Tomas Hubocan bombası

Trabzponspor, Durica, Bero ve Kucka’dan sonra 4. Slovak oyuncuyu da kadrosuna katmak üzere. Marsilya'nın 31 yaşındaki stoper için yapılan teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Josa Sosanın transfer belgesi ortaya çıktı iddiası!

'Josa Sosa'nın transfer belgesi ortaya çıktı' iddiası!

Trabzonspor yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sosa ile transfer görüşmelerinin belgesinin ortaya çıktığı iddia edildi.
Trabzonspor bu haberle yıkıldı

Trabzonspor bu haberle yıkıldı

İtalyan devi Inter, Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Moussa Sissoko için Tottenham'la görüşmelere başladı.
İki ayrılık birden resmen açıklandı!

İki ayrılık birden resmen açıklandı!

Trabzonspor, Sefa Yılmaz ve Carl Medjani ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
Serdar Taşçı hasreti bitiyor

Serdar Taşçı hasreti bitiyor

Birkaç haftadır Serdar Taşçı’dan yanıt bekleyen Fırtına, 30 yaşındaki futbolcu için artık gün sayıyor.
Trabzonspordan Burak Yılmaz açıklaması geldi

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması geldi

Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'ın sağ kasık tendon bileşkesinde 1-2. derece yırtık olduğunu açıkladı.
Yayıncı kuruluş Trabzonsporun Jose Sosa ile anlaştığını iddia etti

Yayıncı kuruluş Trabzonspor'un Jose Sosa ile anlaştığını iddia etti

Trabzonspor, Jose Sosa'nın transferi için Milan'la anlaşmaya vardı.
4 gol var, galip yok

4 gol var, galip yok

Süper Lig'de 2. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy'de kozlarını paylaştı.
Trabzonspordan Fenerbahçeye yılın transfer çalımı

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

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Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

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Ersun Yanaldan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Ersun Yanal'dan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

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Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

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Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Trabzonspor, uzun süredir ilgilendiği Edin Visca transferinde geri adım attı....
Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Ersun Yanal’ın da transferi için onay verdiği Choupo-Moting’in menajerine; kulübü ve Trabzon’u anlatan tanıtım filmi gönderildi....
Zoran Tosic ile ön protokol imzalanıyor!

Zoran Tosic ile ön protokol imzalanıyor!

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Trabzonspordan flaş karar! Rodallega...

Trabzonspor'dan flaş karar! Rodallega...

Kayserispor maçında Ersun Yanal'ın oyundan çıkarmasına tepki gösteren Hugo Rodallega, Başakşehir maçında da korner bayrağını yumrukladı. Kolombiyalı...