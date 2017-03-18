Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı

Akhisar Belediyespor yönetimi, 2-1'lik Adanaspor yenilgisi sonrası teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Tolunay Kafkas ile yollarını ayırdı.

Akhisar Belediyespor’dan yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Tolunay Kafkas’la karşılıklı olarak sözleşmelerini feshetme kararı alındığı belirtildi.

Kafkas ve ekibine takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kendilerine kariyerlerinde başarılar diliyor ve bu kararın kulübümüzün hayrına olmasını temenni ediyoruz. Milli maç arasından istifade ederek en kısa zamanda yolumuza devam edeceğimiz teknik direktörümüzü kamuoyuyla paylaşacağız."