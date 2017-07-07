Tolgay Özkalfa'dan şok karar! Gururuna yediremedi

Tolgay Özkalfa'dan şok karar! Gururuna yediremedi

Merkez Hakem Kurulu’nun Süper Lig kadrosundan TFF 1. Lig’e düşürdüğü Tolga Özkalfa, bunun üzerine hakemliği bıraktı.
Fenerbahçe istedi, bakın kime gitti

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Fener'e bir yıldız oyuncu daha!

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Geçtiğimiz sezon Euroleague'i kazanan ve müthiş bir başarıya imza atan Fenerbahçe Doğuş, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Tolgay Özkalfa'dan şok karar! Gururuna yediremedi

Merkez Hakem Kurulu’nun Süper Lig kadrosundan TFF 1. Lig’e düşürdüğü Tolga Özkalfa, bunun üzerine hakemliği bıraktı.

Tolgay Özkalfadan şok karar! Gururuna yediremedi

Merkez Hakem Kurulu (MHK),  daha önce iki defa FIFA kokardı takmış olan Süper Lig kadrosundaki Tolga Özkalfa’yı TFF 1. Lig hakem kadrosuna verdi. MHK, İzmir bölgesi hakemi Tolga Özkalfa’ya geçtiğimiz sezon 19 hafta maç vermeyip, dinlendirmişti.  Özkalfa, ara ara maç verip, gözden çıkarmıştı. Bu gelişmeler üzerine 40 yaşındaki Özkalfa, hakemliği bıraktı.

Tolga Özkalfa, dış doktorluğu yapıyordu.

Fenerbahçe'de golcü transferinde öncelik Michy Batshuayi'de

Fenerbahçe'de golcü transferinde öncelik Michy Batshuayi'de

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Pepeyi kontrol eden doktordan flaş sözler: Sanki 34 değil...

Pepe'yi kontrol eden doktordan flaş sözler: Sanki 34 değil...

Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe'yi kontrol eden kulüp doktoru Sarper Çetinkaya yıldız futbolcu hakkında 'Yaşı sanki 34 değil 24. Kendine belli ki çok iyi bakmış' dedi.
Tolgay Özkalfadan şok karar! Gururuna yediremedi

Tolgay Özkalfa'dan şok karar! Gururuna yediremedi

Merkez Hakem Kurulu’nun Süper Lig kadrosundan TFF 1. Lig’e düşürdüğü Tolga Özkalfa, bunun üzerine hakemliği bıraktı.
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