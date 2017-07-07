Tolgay Özkalfadan şok karar! Gururuna yediremedi

İşte 6 maddede Igor Tudor kanunları

Kamptaki her idmanda takımına koşu rekoru kırdıran Tudor, makine gibi bir takım oluşturmaya kararlı. Tüm oyuncularıyla tek tek ilgilenen Hırvat hoca, onlardan ne beklediğini, sahada nasıl bir ekip görmek istediğini madde madde anlattı. İşte Tudor kanunlar