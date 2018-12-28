Başakşehir, Serdar Aziz'le ilgileniyor mu? Açıklama geldi

Başakşehir, Serdar Aziz'le ilgileniyor mu? Açıklama geldi

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Serdar Aziz'den sonra onun da bileti kesildi

Serdar Aziz'den sonra onun da bileti kesildi

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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan takıma dönüyor. Özür dileyen Tolgay, Şenol Güneş'in onay vermesi halinde Antalya kampında yer alacak.

Tolgay Arslanda sıcak gelişme

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan yeniden formasına kavuşmayı bekliyor.

Yaklaşık 2 ay önce kadro dışı bırakılan Tolgay, takıma dönmek istediğini yönetim kuruluna aktardı. Yönetim, teknik heyet ve takım arkadaşlarından özür dileyen 28 yaşındaki oyuncu ile ilgili son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek.

Güneş'in de onay vermesi halinde Tolgay, Antalya'da yapılacak hazırlık kampı kadrosuna dahil edilecek.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan Tolgay, son 2 aydır takımdan ayrı olarak çalışıyordu.

Ezeli rakip, Serdar Aziz'le temasa geçti

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NtvSpor

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