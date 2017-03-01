Tolgay Arslanda flaş gelişme!

Yönetim, Ersun Yanal’ın da çok istediği iki transfer için gaza bastı. Kasımpaşalı Tunay ve Beşiktaşlı Tolgay için ciddi mesafeler alındı.

Gelecek sezon 50. yılında şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturma yolunda çalışmalara başlayan Trabzonspor yönetim kurulu, ilk etapta Türkiye içerisinden yapılacak transferlerini sonuçlandırmak için harekete geçti. Teknik direktör Ersun Yanal ile de bu konuda bir görüşme yapan başkan Muharrem Usta bu doğrultuda transfer çalışmalarına başladı.

Usta'nın ilk etapta Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tunay Torun ile görüşme yaptığı öğrenildi.

Görüşmelerin olumlu geçtiği ve bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Başkanı Usta'nın, devre arasında kadrosuna katamadığı Tolgay Arslan için yaptığı girişimler ise sürüyor. Usta'nın yakın çevresine, "Tolgay için Beşiktaş ile sezon sonu transferin gerçekleşmesi noktasında bir sorun gözükmüyor" dediği ve oyuncuyla temasların devam ettiği ifade edildi. Tolgay'ın Kartal ile sözleşmesi 2017-2018 sezonunda bitiyor.

Sabah