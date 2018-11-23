Tolgay Arslan bombası

Sarı-Kırmızılılar, teknik patron Fatih Terim’in talebi üzerine, Beşiktaş’ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan’ı gözüne kestirdi. Galatasaray Yönetimi, yıldız oyuncunun kiralanması konusunda nabız yoklamaya hazırlanıyor.

Galatasaray’da sürpriz transfer gelişmesi... Beşiktaş’la sözleşme yenilemeden önce de gündeme gelen Tolgay Arslan, Siyah-Beyazlı ekipte kadro dışı kalınca tekrar Cim Bom’un radarına girdi. Teknik patron Fatih Terim’in talebi sonrası, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için harekete geçiliyor. Galatasaray Yönetimi, Beşiktaş Yönetimi ile bir görüşme yapıp nabız yoklayacak. Yıldız futbolcunun ligin ikinci yarısında kiralanması veya uygun bir bonservis bedeli karşılığında satın alınması konusunda, bir teklif iletilecek.

Tolgay da istiyor ama

Tolgay Arslan cephesinin, Galatasaray transferine sıcak baktığı biliniyor. Ancak oyuncunun 2022 yılına kadar mukavelesinin olması sebebiyle, Beşiktaş Yönetimi’nin tavrı, bu girişimde belirleyici rol oynayacak.

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