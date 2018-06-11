Tolga Zengin Süper Ligin yeni ekibine gidiyor

Aziz Yıldırım istedi, Ali Koç bitiriyor

Aziz Yıldırım istedi, Ali Koç bitiriyor

Aziz Yıldırım'ın her konuda anlaşmaya vardığı yıldız oyuncu, Ali Koç yönetimine sunuldu. Stopere de mutlaka bir takviye yapması planlanan Fenerbahçe’nin gündeminde Dante var.
Büyük rest! Köşeye sıkıştırdı

Büyük rest! Köşeye sıkıştırdı

Geçen sezon ligde attığı 29 golle Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmasında en büyük paylardan birine sahip olan Bafetimbi Gomis; Çin kulüplerinden, Galatasaray'dan aldığı maaşın iki katı teklif alınca yönetime mesaj gönderdi.
Müjde! Yattara geri dönüyor

Müjde! Yattara geri dönüyor

Trabzonspor’un efsane oyuncusu ibrahima Yattara yeniden bordo mavili kulübe dönüyor.
"1907 liraya oynarım"

"1907 liraya oynarım"

Volkan Demirel, “16 yıldır hiç para pul konuşmadan sözleşme yaptım. Yine sorun çıkarmam. Fener’e 1907 TL’ye imza atmaya hazırım” açıklamasını yaptı.
Süper Lig'in yeni ekibine gidiyor

Süper Lig'in yeni ekibine gidiyor

Süper Lig'e yükselen Erzurumspor, Tolga Zengin'e talip oldu. Beşiktaş yönetimi, tecrübeli kalecinin istemesi durumunda transfere yeşil ışık yakacak.
Yeni rengi sarı-lacivert oluyor

Yeni rengi sarı-lacivert oluyor

Galatasaray’da sözleşmesi sona eren ve henüz hiçbir takımla anlaşmayan Yasin Öztekin’in adı birçok Anadolu takımıyla anılıyor. Başarılı oyuncuya en ciddi teklif ise Ankaragücü’nden.
Balotelli ile anlaşma sağlandı

Balotelli ile anlaşma sağlandı

Nice forması giyen 27 yaşındaki golcü futbolcu Mario Balotelli'nin, Olmypique Marsilya ile her konuda anlaşma sağladığı ifade edildi.
Guti ile İspanya'da özel görüşme

Guti ile İspanya'da özel görüşme

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yardımcı antrenörlük için teklifte bulunduğu Guti Hernandez ile İspanya'da bir araya gelecek.

Tolga Zengin Süper Lig'in yeni ekibine gidiyor

Süper Lig'e yükselen Erzurumspor, Tolga Zengin'e talip oldu. Beşiktaş yönetimi, tecrübeli kalecinin istemesi durumunda transfere yeşil ışık yakacak.

Tolga Zengin Süper Ligin yeni ekibine gidiyor

Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş'ta Fabri'nin arkasında yedek kalan Tolga Zengin'i isteyen Erzurumspor bu transferi bitirmek istiyor. Bir kaleci transferi yapmayı planlayan siyah beyazlıların da Tolga Zengin'in istemesi durumunda transfere sıcak bakacağı öğrenildi.

34 yaşındaki Tolga Zengin, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de hiç forma şansı bulamadı. Deneyimli kalecinin siyah beyazlılarla 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Böylesi görülmedi! İbretlik ceza

Böylesi görülmedi! İbretlik ceza

Başkan, Guti ile bir araya geliyor

Başkan, Guti ile bir araya geliyor

Fernandes Beşiktaş'a geri dönüyor

Fernandes Beşiktaş'a geri dönüyor


 

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Tolga Zengin Süper Ligin yeni ekibine gidiyor

Tolga Zengin Süper Lig'in yeni ekibine gidiyor

Süper Lig'e yükselen Erzurumspor, Tolga Zengin'e talip oldu. Beşiktaş yönetimi, tecrübeli kalecinin istemesi durumunda transfere yeşil ışık yakacak.
Böylesi görülmedi! İbretlik ceza

Böylesi görülmedi! İbretlik ceza

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4 Mart 2018’de deplasmana gittiği Trabzon’da, havaalınında kendisine hakaret eden taraftarı affetti.

Başkan, Guti ile bir araya geliyor

Başkan, Guti ile bir araya geliyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yardımcı antrenörlük için teklifte bulunduğu Guti Hernandez ile İspanya'da bir araya gelecek.
Fernandes Beşiktaşa geri dönüyor

Fernandes Beşiktaş'a geri dönüyor

Manuel Fernandes Beşiktaş'a dönüyor. Siyah beyazlı yönetimin Portekizli oyuncu ile yaptığı ilk görüşme olumlu sonuçlandı.
Seni kampta görmek istemiyorum

"Seni kampta görmek istemiyorum"

Şenol Güneş, Beşiktaş’ı FIFA’ya şikayet eden 33 yaşındaki golcüyü sezon başı kampında bile görmek istemiyor.
Negredo için şaka gibi teklif

Negredo için şaka gibi teklif

La Liga ekiplerinden Real Sociedad, İspanyol golcü Negredo'nun transferi için Beşiktaş'a şaşkına çeviren bir teklifte bulundu.
İlhan Mansız bombası

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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken yönetimin bir yandan da yardımcı teknik adam arayışları devam ediyor.
Guti Haz. bombası

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Son dönemde adı Real Madrid teknik direktörlüğü için geçen Guti için İspanyol basınından flaş bir Beşiktaş iddiası ortaya atıldı.
Serkan Reçber Beşiktaşa süper golcüyü önerdi

Serkan Reçber Beşiktaş'a süper golcüyü önerdi

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Demba Badan Şenol Güneşe sitem: Saygı...

Demba Ba'dan Şenol Güneş'e sitem: "Saygı..."

Beşiktaş'la ön anlaşma sağlayan Demba Ba, yönetimden gelen, 'Şenol hoca seni birinci forvet olarak görmüyor' mesajı sonrasında yol ayrımına geldi.

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