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Fener'e satamadılar, şimdi ise...

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Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak.
Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

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Volkan Demirel'e büyük şok!

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Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Siyah-Beyazlılar’ın yeni stoperi Matej Mitrovic, Dusko Tosic’in kart cezası nedeniyle Karabükspor maçında savunmada formayı devralacak.
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İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

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Aatif'tan Konyaspor'a söz

Aatif'tan Konyaspor'a söz

Transfer döneminin son anına kadar Faslı yıldızı kadrosuna katmak için uğraşan, ancak başaramayan Yeşil-Beyazlılar’ın Aatif’tan, Fenerbahçe’den ayrılması durumunda görüşme önceliği aldığı öğrenildi.
Ronaldinho Türkiye'ye geliyor!

Ronaldinho Türkiye'ye geliyor!

Barcelona'nın ve Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldindo, cumartesi günü İstanbul'da olacağını açıkladı.

Tolga Ciğerci sahaya çıkıyor

Galatasaray, hafta sonu Süper Lig'de oynayacağı zorlu Kayserispor karşılaşması öncesi, bugün Florya'da Eyüpspor'la bir hazırlık maçı yapacak.

Tolga Ciğerci sahaya çıkıyor

Kupada oynanan Başakşehir maçının ardından oyuncularına 2 gün izin veren ve ilk olarka dün Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminden hazırlık maçı talebinde bulundu.

12 Şubat Pazar günü sahasında Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray'da yöneticiler, Riekerink'in talebi üzerine apar topar Eyüpspor'la Florya'da oynanacak bir maç ayarladı. 30'ar dakika üzerinden oynanacak karşılaşma, altyapı oyuncuları da forma giyecek.

Selçuk ve Sneijder'in yokluğunda uzun süren sakatlık dönemini atlatan Tolga Ciğerci'ye şans vermeyi düşünen Hollandalı hoca, gurbetçi oyuncunun son durumunu görüp kararını ona göre verecek.

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Tolga Ciğerci sahaya çıkıyor

Tolga Ciğerci sahaya çıkıyor

Galatasaray, hafta sonu Süper Lig'de oynayacağı zorlu Kayserispor karşılaşması öncesi, bugün Florya'da Eyüpspor'la bir hazırlık maçı yapacak.
Galatasarayda büyük tehlike!

Galatasaray'da büyük tehlike!

Son 5 sezondaki 15 ulusal kupanın 10’unu müzesine götürmeyi başaran Galatasaray, Başakşehir yenilgisiyle Türkiye Kupası’na veda ederken, bu sezon lig şampiyonluğuna da ulaşamazsa 5 yıl aradan sonra ilk kez bir sezonu kupasız tamamlamış olacak.
İşte Galatasarayın yeni yuvası!

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Bu yıldızlar neden kulübede?

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