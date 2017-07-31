TFFden Şenol Güneş açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden Şenol Güneş için açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın başına geçmesi için teklif götürdüğü ama olumsuz cevap aldığı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için açıklama yaptı.

TFF'nin açıklaması şöyle:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bilgisi dahilinde bugün Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş ile Beşiktaş'taki görevinin yanı sıra A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Federasyonumuzda bir görüşme yapılmış, kendisine 2018 Dünya Kupası kalan grup eleme maçlarında görev yapması için bir öneride bulunulmuştur. Yapılan görüşme sonucunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Sayın Şenol Güneş' in aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz."