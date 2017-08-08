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Bir dönem Arsenal ve Barcelona'da forma giyen Alex Song için Antalyaspor'un ilgisi olduğu belirtildi.
İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

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TFF'den radikal karar! Türkiye Kupası bundan böyle...

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nın yeni statüsünü açıkladı. Grup maçları kaldırılırken, eleme usulü sistem geldi.

TFFden radikal karar! Türkiye Kupası bundan böyle...

TFF'den Türkiye Kupası açıklaması geldi. Açıklamada yeni statünün detayları verilirken, grup aşamasının kaldırılarak sadece eleme usulü maçların gelmesi dikkat çekti.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,

"TFF Yönetim Kurulu, 04.08.2017 tarih 61 sayılı toplantısında 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nü kabul etti. " denilirken detaylar da verildi ve,

ilk 4 turun tek maç eleme usulü olduğu 5 tur ve daha sonra oynanacak olan son 16, çeyrek final, yarı final turlarının ise çift maç üzerinden oynanacağı belirtildi.

Final maçı ise yine tek maç üzerinden ve tarafsız sahada oynanacak.

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