TFF, Milli Takımın yeni hocasını resmen açıkladı!

TFF, Milli Takım'ın yeni Teknik Direktörü'nün Mircea Lucescu olduğunu açıkladı. 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Lucescu ile cuma günü resmi sözleşme imzalanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Takım'ın teknik direktörlüğü için Mircea Lucescu ile görüşmek için Romanya'ya gitmişti.

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Mircea Lucescu ile her konuda anlaşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, akşam saatlerinde Rumen teknik adam ile birlikte İstanbul'a gelecek.

Lucescu'nun yardımcılıklarını Mehmet Özdilek ve Tolunay Kafkas'ın yapacağı da konuşuluyor.

TFF resmen açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla yeni teknik direktörün Mircea Lucescu olduğunu bildirdi. TFF'den yapılan açıklama şöyle;

TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Mircea Lucescu ile 2+1 yıllığına anlaşmış olup imza töreni 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 14.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacaktır. Türk futboluna hayırlı olmasını dileriz.