"F.Bahçe böyle oynarsa..."

"F.Bahçe böyle oynarsa..."

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Taffarel gitti, Muslera bitti

Taffarel gitti, Muslera bitti

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Fener'e gol attı, hayali gerçek oldu

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Lucas Lima transferi aralık ayında...

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Tesisleri terk etti, Süper Lig devine geliyor

İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, Fenerbahçe'nin Galatasaray'la birlikte Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na talip olduğunu yazmıştı. Sarı-lacivertlilerin teklifinin detayları ortaya çıktı.

Tesisleri terk etti, Süper Lig devine geliyor

Serie A ekiplerinden AC Milan'ın yeni teknik direktörü Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'nu gözden çıkardı. Benevento maçı kadrosuna alınmayan oyuncu için Fenerbahçe devreye girdi.

KİRALIK FORMÜLÜ DEVREDE

Kanarya'nın 23 yaşındaki Türk yıldızı 1.5 sezonluğuna kiralamak istediği, bunun karşılığında 3.5 milyon Euro teklif ettiği belirlendi. Milan sezon başında Hakan'ın 22 milyon euro+bonuslar karşılığında Alman devi Bayer Leverkusen'den transfer etmişti.

TESİSLERİ TERK ETTİ İDDİASI

Milan'da yaşanan teknik adam değişimi sonrası göreve getirilen Gennaro Gattuso, ofansif orta saha Hakan Çalhanoğlu'nu dünkü Benevento deplasmanı kadrosuna almadı. İtalyanlar, Gattuso'nun, sakatlığı olmamasına rağmen fiziksel durumunu beğenmediği gerekçesiyle Hakan'ı oynatmadığını, milli oyuncunun da bunu öğrenince tepkiyle Milanello tesislerini terk ettiğini öne sürdü.

Lig ve Avrupa'da toplam 19 maça çıkan Çalhanoğlu, 2 gol, 6 asiste imza atmasına rağmen istikrar sorunları yaşadığı gerekçesiyle sıkça eleştiriliyor.

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Sabah

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