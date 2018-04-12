Terraneonun yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin eski futbol direktörü Terraneo, İngiltere'de yeni görevine resmen başlıyor. West Bromwich, İtalyan futbol adamı ile her konuda anlaştı.

Fenerbahçe'nin 2015-16 sezonunda futbol direktörlüğü görevini üstlenen Giuliano Terraneo, bomba bir transfer anlaşmasına imza attı.

İtalyan futbol adamı, İngiltere'nin West Bromwich Albion kulübüyle anlaşmaya vardı. İngiliz basınında son dakika olarak duyurulan transfer haberine göre, Terraneo'nun West Brom'da futbol konusunda teknik danışman olarak çalışacağı ifade edildi.

İtalyan direktörün, transfer, futboldaki idari konular ve teknik direktör seçimlerinde etkin olacağı dile getirildi. West Bromwich'te geçtiğimiz günlerde Nick Hammond ile yollar ayrılmıştı. Premier Lig ekibi kısa bir süre içerisinde Terraneo hamlesinde bulundu.

Terraneo, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe ile yarım dönem çalışmıştı. Van Persie, Nani ve Kjaer gibi yıldız transferlerde aktif rol almıştı.