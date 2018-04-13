Terraneonun ilk transferi Fenerbahçeden

Terraneo, West Bromwich’in teknik danışmanı oldu. İtalyan futbol adamı Fener’e getirdiğ i Josef’i şimdi yeni takımına transfer edecek.

Fenerbahçe'de yarım sezon çalıştıktan sonra başka bir takımla anlaşmayan İtalyan futbol adamı, Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion'da teknik danışman olarak görev alacak.

Giuliano Terraneo'nun İngiliz ekibinde ilk etapta 6 ay görev alacağı ve kulübe danışman olarak yardım edeceği ve duruma göre sözleşmesinin uzatılacağı açıklandı.

17 MİLYON EURO GELİYOR!

Terrenao'nun Fenerbahçe'ye getirdiği Josef'i bu kez West Bromwich'e getireceği iddia ediliyor. İngiliz ekibi sezon başında da Josef'i almak istemişti. Sarı-Lacivertliler'in bu transferden 16-17 milyon Euro civarında gelir elde edebileceği de gelen haberler arasında.