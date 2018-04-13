Terraneonun ilk transferi Fenerbahçeden

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

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Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.

Terraneo'nun ilk transferi Fenerbahçe'den

Terraneo, West Bromwich’in teknik danışmanı oldu. İtalyan futbol adamı Fener’e getirdiğ i Josef’i şimdi yeni takımına transfer edecek.

Terraneonun ilk transferi Fenerbahçeden

Fenerbahçe'de yarım sezon çalıştıktan sonra başka bir takımla anlaşmayan İtalyan futbol adamı, Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion'da teknik danışman olarak görev alacak.

Giuliano Terraneo'nun İngiliz ekibinde ilk etapta 6 ay görev alacağı ve kulübe danışman olarak yardım edeceği ve duruma göre sözleşmesinin uzatılacağı açıklandı.

17 MİLYON EURO GELİYOR!

Terrenao'nun Fenerbahçe'ye getirdiği Josef'i bu kez West Bromwich'e getireceği iddia ediliyor. İngiliz ekibi sezon başında da Josef'i almak istemişti. Sarı-Lacivertliler'in bu transferden 16-17 milyon Euro civarında gelir elde edebileceği de gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de Mahmut Uslu ile yollar ayrılıyor

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Süper Lig'e dönüyor ama Beşiktaş'a değil

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Terraneo'nun yeni adresi belli oldu

Terraneo'nun yeni adresi belli oldu


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Terraneonun ilk transferi Fenerbahçeden

Terraneo'nun ilk transferi Fenerbahçe'den

Terraneo, West Bromwich’in teknik danışmanı oldu. İtalyan futbol adamı Fener’e getirdiğ i Josef’i şimdi yeni takımına transfer edecek.
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Fenerbahçe'de Mahmut Uslu ile yollar ayrılıyor

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Terraneonun yeni adresi belli oldu

Terraneo'nun yeni adresi belli oldu

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